Tosuncuk’un Latin Amerika’daki kayıp dört yılı

Tosuncuk” Mehmet Aydın, Çiftlik Bank'ı kurduktan 10 ay sonra, sağdığı binlerce ‘koyun'dan elde ettiği serveti Latin Amerika'ya taşımaya karar verdi.

Halbuki 10 ay öncesine kadar Bursa'da bir kafede bulaşıkçıydı.

İmam hatip lisesinden terkti.

Rap müziğe ve esrara meraklıydı.

İnternette, oynanmış bahis kuponu sattı.

2016'da ‘Çiftlik Bank' adlı sanal oyunu uygulamaya koyduğunda 25 yaşındaydı.

Bir yılda yüzde 800 büyüdü.

Parayı KKTC'ye, bu ülkeden Uruguay'a aktardı.

Türkçeden başka dil bilmeyen Aydın'ın bağlantısını, hemşehrisi Osman Naim Kaya kurdu. Kaya, 2011'de çalıştığı gemi Uruguay'a yanaşınca inmiş, inşaatlarda ter dökmüş ve işverenliğe yükselmişti.

İkisi el ele verdiler.

LÜKS BALAYI

Tosuncuk, eşi Sıla Aydın ile 16 Mayıs 2017'de balayı için Uruguay'a gitti. Aslında bu, kaçacağı ülkeyi keşif gezisiydi.

Ağabeyi Fatih ve eşi Havva da onlara katıldı.

Montevideo'da villa kiralandı.

Geceleri kumar oynandı.

Çiftlik Bank'tan Uruguay'a iki seferde 240 bin dolar gönderildi. Bu parayla malikane, lüks araç ve yat alındı.

Tosuncuk, eşine Ferrari armağan etti.

Dönüşte, 162 bin dolar ödenerek özel jet kiralandı.

Sırf Sıla, uçakta sigara içsin diye 10 bin dolar fazladan ödendi.

Çiftlik Bank'tan kadının banka hesabına 1.840.000 bin TL çıkarıldı.

Para içinde yüzüyorlardı.

ÇİFTLİK BANK ARJANTİN'DE

Tosuncuk, Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul ve üç kişilik ekibini 17 Temmuz 2017'de Arjantin'e taşıdı.

ABD, Arjantin ve Uruguay'da tabeladan temsilcilikler açıldı.

Buenos Aires'te lüks otelde konakladılar.

Bahama'da kıyak tatil yaptılar.

Macera beş ay sürdü.

Tosuncuk, Ağustos 2017'de Türkiye'ye döndü.

Bursa, Manisa, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Konya'da büyükbaş hayvan ve tavuk çiftlikleri, et ve süt fabrikası ile bal ve mavi yumurta tesisi açtı. Hiçbiri üretime geçmedi. Köylerde fason ürün yaptırılıp Çiftlik Bank markası basıldı. 117 şarküteri kuruldu. Şarküterilerde gıda değil Çiftlik Bank oyununda kullanılan e-pinler satıldı.

Tosuncuk, 550 Bitcoin cihazı alarak, Manisa'daki tavuk çiftliğinde Bitcoin madenciliğine başladı.

Ancak etrafındaki çember daralmıştı.

Sakarya ve İstanbul'da savcılıklar soruşturmada, üç bakanlık incelemede ve MASAK devredeydi.

Buna rağmen ne Tosuncuk'un hesaplarına el konuldu.

Ne yurt dışına çıkışı kısıtlandı.

Haliyle o, 24 Ocak 2018'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bindiği uçakla Türkiye'den ayrıldı.

BREZİLYA'DA BULUŞMA

Tosuncuk, 4 Mart 2018'de yazılımcısı Yurdakul ile Brezilya'da son kez buluştu. Artık Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi.

Aydın kardeşler, eşlerinden boşanmak için vekaletname verdi.

Tosuncuk'un sevgilisinin adı Caroline Elizabeht'ti.

Görüşmeden 10 gün sonra, yani 14 Mart 2018'de Çiftlik Bank'a kayyum atandı.

TÜRK İNTERPOLÜ TAKİPTE

Kırmızı bülten çıkarılan Tosuncuk ve ağabeyi Fatih, Türk İnterpol'ü tarafından adım adım izlendi. İki üst düzey Emniyet yetkilisi 2019'da Uruguay'a gitti.

Ekip diplomatik ve polisiye temas yürüttü.

Aydın'ın evi ve arabası bulundu.

Yapılan belirlemeye göre…

Aydın, hemşehrisi Kaya ile inşaat işine gitmişti ve kamyonları vardı. Sevgilisiyle evlenmişti.

Bir başka Uruguaylı güzelle evlenen ağabeyi Fatih'in çocuğu olmuştu.

Tosuncuk, rüşvetle koruma zırhı sağlamıştı.

Montevideo'da marinada lüks bir evde kalıyordu. Her an kaçması kolay olsun diye önünde yat çekiliydi.

Kokaine alışmıştı.

Baskılar sonucu Brezilya'ya gitmesine yol verildi.

Türk İnterpol'ü de peşinden…

Tosuncuk, onlarca kez Uruguay-Brezilya'yı sınırından gitti ve geldi.

Geçen ay Bursa'daki hukuk bürosunu aradı.

Ne olduysa…

Ülkeye dönmek istediğini söyledi.

TOSUNCUK SORGUYA ÇALIŞMIŞ

Tosuncuk'ta aniden nükseden vatana kavuşma arzusunun iki nedeni olabilir.

Bir: Para suyunu çekti.

İki: Tersine Bitcoin'den parayı vurdu.

Tosuncuk, Türkiye'de 11.460.00 TL ödeyip aldığı 550 Bitcoin cihazından 496'sını gemiyle Uruguay'a getirtmişti.

O tarihte bir Bitcoin 8-9 bin dolarken, bugün 32 bin dolar.

Tosuncuk, borçlarını ödeyip etkin pişmanlıktan yararlanabilir. Ağabeyinin Latin Amerika'da kalması bu ihtimali güçlendiriyor.

Zaten Fatih Aydın'ın organizasyonun beyni olduğu düşünülüyor.

Tosuncuk, Brezilya-Türkiye uçağındayken, elinde yüzlerce sayfalık klasör vardı. Bu klasörde şirketin ve alacaklıların bilgileri yer alıyordu. Kendisine eşlik eden polislere “Mağdur edildim. Herkesin parasını vereceğim. Varlıklarım borçları karşılıyor” dedi.

Polislere göre Tosuncuk, sorguya iyi çalışmıştı.

Yanıtları hazırdı.

Polislere şöyle dedi:

“İlk başta halkın tepkisini almak için tutuklarlar. Bir iki yıl yatarım. Konu soğur ve nasıl olsa çıkarım. Tek endişem, geldikten sonra yeni alacaklıların çıkması.”

Polislere göre Tosuncuk, ağabeyi tarafından kurban edilmişti.

CAİZ COIN

Tosuncuk'un onlarca yıl cezaevinde yatacağını düşünenler yanılıyor. Bir kere 2019'da çıkarılan infaz yasasından yararlanıyor.

Kaldı ki…

Türkiye'de hangi dolandırıcı içeride çürümüş ki Aydın yıllarını dört duvar arasında geçirsin?

80'lerde Banker Yalçınlar…

90'larda Titan Kenanlar…

2000'lerin başında Jet Fadıllar tarafından dolandırıldı, Türk milleti.

Saadet zincirinin sondan bir önceki halkası Tosuncuk'tu.

Son halkada Thodex'çi Faruk Fatih Özer var.

Şimdiden duvarları, İslami esaslara göre kripto para satışı gerçekleştirdiğini savunan Caiz Coin reklamları süslüyor.

İhtimal, bir vurgunun daha eli kulağındadır.

Çünkü Türkiye'de, serbest piyasa ekonomisine geçilen 24 Ocak 1980'den beri ‘köşeyi dönme' ve ‘bir koyup üç alma' ideolojisi iktidardadır. Artık emek vererek veya eğitimle yükselmek mümkün görünmüyor.

Güreşçilerden banka müdürü atanırken, partili bürokratlar üç beş aylık birden alırken, ‘dindar' nesil diye övülenler koko üstüne koko çekerken, vaiz emeklisi şeyhler CEO'ya dönüşürken; Tosuncuk Mehmet suçlu değil, dolandırıcı hiç değil, olsa olsa kader mahkumudur!

Bir iki yıl içinde salıverileceğini ve saygın iş adamı diye övüleceğini düşündüğü içindir ki…

Tosuncuk, dönüş uçağında, polislere “Yeni bir projem var” dedi.

Cezaevinden çıktığında, kripto para işine gireceğini söyledi.

Bizde bu kadar sağılacak ‘koyun' varken, Tosuncuk daha çok çiftlik kuracaktır.