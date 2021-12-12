Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Abdullah Avcı böyle istedi

TRABZONSPOR, Antalya'da istediği performansı ortaya koyamadı. Şunu görüyoruz ki; Abdullah Hoca böyle istedi.

1) Takım zihinsel olarak maça hiç hazırlanmamış. Motivasyon sıfır. Rakibin çok rahat oynamasına müsaade ediliyor. Sanki keyfi bir hazırlık maçına çıkmış, şampiyonluğa oynayan Trabzonspor ile hiç alakası olmayan bir takım görüntüsü vardı.

2) Madem Peres oynayacak, gerçek mevkisi olan sağ bekte oynat. Sol beke Denswil veya Dorukhan'ı koy. İki kanadı da kurtarmış ol. Ama sağ beke Dorukhan'ı, önüne de Yusuf'u koyarsan Antalyaspor sağdan yıkar geçer ve galip gelir. Bunu bir teknik adam mutlaka görmeli.

3) Yusuf, bırakın Trabzonspor'u TFF 1. Lig'de bile zor oynar. Abdülkadir Ömür kulübede otururken Yusuf gibi bir oyuncuyu sahaya atmak takımı bir kişi eksik oynatmak demektir. Yusuf'un Trabzonspor'da ne işi var? Ayrıca Trabzonspor'un mutlaka bir santrfora ihtiyacı var. Bu Cornelius oynadığı zaman şansa gol atsa bile takım yine bir kişi eksik oynuyor. Adam ne topu tutabiliyor ne koruyabiliyor ne aldığı topla arkadaşlarına şut pozisyonu hazırlayabiliyor ne de verkaça girebiliyor. Hiçbir özelliği olmayan bir santrfor. Trabzonspor, mutlaka devre arasında bir santrfor almalı. Yoksa şampiyonluk gider.

4) Abdullah Hoca'nın, orta sahanın en önemli oyuncusu, tüm rakipleri durduran Siopis'i oynatmayıp Bakasetas'la başlaması orta sahayı rakibe teslim etmesi demek. Özellikle deplasmanda bu maçın ona çok iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Orta sahada bu kadar çok hücum oyuncusuyla oynarsan kaybedersin.