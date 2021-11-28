Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Beşiktaş Türk Lirası gibi

BEŞİKTAŞ, maalesef Türk Lirası gibi her geçen gün değer kaybediyor. Düşünün daha 6 ay önce iki kupa alan, ortaya büyük bir performans koyan üstüne takıma üç önemli takviye yapan Beşiktaş bu duruma nasıl geldi?

1-SERGEN delikanlı adamdır. Bu takımı şampiyon yapmıştır. Fakat bir hafta önce Alanya'da “Ben bu maçın sorumluluğunu alamam” demesi manidardır. Neden teknik direktör sorumluluğu almıyor? Yoksa takım içerisinde huzursuzluk çıkaranlar mı var? Sergen Hoca'yı sabote edenler mi var? Bu mutlaka araştırılması gereken bir durumdur.

2-BEŞİKTAŞ'IN çok büyük umutlarla transfer ettiği Batshuayi, Teixeira ve Pjanic'in ortaya koyduğu performans çok kötü ve verimsiz olduğu için takımın çok güç kaybettiğini görmekteyiz. Batshuayi ve Teixeira sürekli sakat. Teixeira'dan bir Talisca çıkmaz, Pjanic ise kafasına göre orta sahada takılıyor. Bu durumda Sergen Hoca ne yapsın?

3-BEŞİKTAŞ kanatları iyi kullanıp merkezden Batshuayi etkili akınlar geliştirse de girdiği pozisyonları değerlendiremeyince bu duruma düştü. Biz her zaman ne söyledik ne yazdık; Beşiktaş rakibin yaptığı kontrataklara karşı önlem alamıyor. Sergen Hoca bu sorunu Necip'le çözmek istedi fakat Necip de atılınca rakibin hızlı ataklarına karşı önlem alamayan bir takıma dönüştü. Mert'in yapmış olduğu bireysel hatalar da ağır mağlubiyette etkili oldu.

SONUÇ olarak bu mağlubiyetle lige havlu atılmıştır. Hedeften bir hayli uzaklaşmıştır. Takım psikolojik olarak çalkantı içine düşmüştür ve bu da sporcuların sahadaki performansını yüzde 30 aşağıya düşürmüştür.