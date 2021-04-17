Beşiktaş’ta Aboubakar ve Cenk Tosun olmayınca Sergen Hoca zorunlu olarak Larin'i forvette oynattı. Larin'in topla ilişkisi ve pas alışverişleri iyi değil, golü de atmayı beceremeyince kendisini tutan Kulusic'e ‘golü attırayım' dedi. Larin'i tutmak isteyen Kulusic de ters vuruşla kendi kalesine 2 gol attı. Artık kariyerleri boyunca ne Larin, Kulusic'i ne de Kulusic, Larin'i unutur.

Oğuzhan’ın sakatlanmasına üzüldük ancak onun oyundan çıkması Beşiktaş'ı rahatlattı. Mensah'ın oyuna girmesiyle siyah-beyazlılar 2. bölgeden 3. bölgeye daha hızlı ve çabuk geçti.

Beşiktaş kanatları da çok iyi kullandı. Özellikle sağ kanatta Rosier ve Ghezzal'ın etkili bindirmeleri Ankaragücü'nün sol tarafını çökertti. Ghezzal'ın ayrıca orta sahaya gelip, 10 numara pozisyonunda attığı paslarla Larin'e ve N'Koudou'ya gol pozisyonu hazırlaması hücumda Beşiktaş'ın etkinliğini artırdı.

Beşiktaş’ta mükemmel bir takım ruhu var, oyuncuların hepsi tam kapasitelerini ortaya koymak için mücadele ediyorlar. İlk golden sonra futbolcuların, geçtiğimiz maç sakatlanan Cenk Tosun'un formasını açması takımın birbirlerine bağlı olduklarının bir göstergesi.

Beşiktaş defansı acemice hatalar yaptı, Paintsil'i durduramadı ve hiç pozisyon yokken iki penaltı yaptırdı. Savunmada doğru müdahale yapmadığınız sürece böyle penaltılara neden olursunuz. Kontrolsüz güç, güç değildir. Beşiktaş'a yazık oldu. Ankaragücü'nün iki penaltısı da çok basitti, hakem bu kadar basit penaltılar vermemeliydi.