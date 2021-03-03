Bütük futbolcu Atiba

Beşiktaş, Malatya deplasmanında çok iyi oynayarak rakibe hiç pozisyon vermeden galip geldi.

1- Beşiktaş her zamanki gibi kanatları çok iyi kullandı. Türkiye'nin en iyi kanat oyuncuları sağda Rosier ve Ghezzal, solda N'Sakala ve Larin ilk yarıda bölgesini çok iyi kullandı. Yapılan ortalarda gol vuruş isabet oranları düşük olunca ilk yarı sonuca gidemedi. Necip o kadar çok defansta başarılı oldu ki artık orta sahaya uyum sağlayamayınca Beşiktaş'ta orta saha oyundan düştü. Merkezden hücum edemedi. Atiba da merkezden yaptığı derin, sürpriz ceza sahasına delici koşuları yapmayınca ilk yarı böyle kapandı. Zaten ikinci yarıda Atiba bu koşuları yapınca golü buldu. Bu yüzden Atiba büyük oyuncu büyük bir orta saha.

2- Gökhan Töre oyuna girdikten sonra hala topu alıp kafasını yere eğiyor, hiç pas vermeyi düşünmüyor, bu yüzden de onun yüzde 50 yeteneğine ve kuvvetine sahip Ghezzal oynuyor, o kulübede oynuyor. Nerdeyse 30 yaşına geldi hala kafayı kaldırmayı öğrenemedi. Kaleci Utku ise bir kalecide olması gereken tüm tekniğine sahip. Dün akşamki performansı mükemmeldi.

3- Malatya başarısız olmaya mahkum. 1.5 yılda 5 hoca değişti. Sergen Yalçın, Kemal Özdeş, Hikmet Karaman, Hamza Hamzaoğlu, Ali Ravcı… Sevgili Başkan ya kendini değiştir ya mantaliteyi değiştir. Bu kadar hocayı şamar oğlanına çevirdin. Ayda bir hoca değiştirilmez, futbolu bilen insanları yönetiminize alın. Yoksa akçeli işleri daha iyi çevirmek için mi almıyorsunuz, bu kadar rahat hocaları harcıyorsunuz. Yeter kardeşim.