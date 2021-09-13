Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Derbilerin favorisi olmaz

Derbilerde maçı kimin kazanacağını önceden bilmek çok zor. Çünkü o müsabakada daha çok kazanmak isteyen, daha çok rakibe baskı yapan, taktik ve oyun disipliniyle rakibini bezdiren takım, sahadan galip ayrılıyor.

1- Trabzonspor çok yumuşak bir takım. Topa sahipken elindeki çok yetenekli ve yaratıcı oyuncularla etkile akınlar yapabiliyor. Özellikle sol kanatta Nwakaeme, merkezde Cornelius ve Bakasetas takımı ateşleyen ve pozisyona Hamsik ile beraber sokan bir ekip. Fakat top rakibe çok uzak oynuyorlar. Rakibin çok rahat pas yapmasına müsaade ediyorlar ve rakibe çok boş alan bırakıyorlar.

2- Trabzonspor'un forvet oyuncuları henüz birbirine uyum sağlama konusunda sorun yaşamakta. Kanatlardan gelen ortalarda ve asistlerde Cornelius, Bakesatas ve Hamsik'in rakip ceza sahasında pozisyon almasında büyük eksiklikler var. Hücum taktiklerinde ise Trabzonspor'un çok iyi organize olduğunu ve pozisyonları bulamamakta olduğunu görmekteyiz.

3- Galatasaray, müsabakaya mükemmel hazırlanmış. İlk yarı bir deplasman gibi oynadı. Taktik ve oyun disiplini olarak mükemmeldi. Kendi yarı alanına çekilip Trabzonspor'un hücum yapmasını sağladı. Rakibin geri dönüşlerinin çok zor olduğunu bildiği için çok hızlı kontralarla pozisyonlar buldu ve golleri attı.

4- Galatasaray elindeki genç oyuncularla daha tempolu daha hızlı özellikle Halil, Kerem ve Emre Kılıç ile yapmış olduğu hızlı hücumlarla Edgar'ın da formsuzluğundan yararlanarak çok etkili ve örnek hızlı ve tempolu kontralar yaptı. Bu ataklar çok iyi çalışılmış organize ve Galatasaray'ı şampiyonluğa oynatabilecek potansiyele sahip.