Fatih Hoca ne yapsın?

Trabzonspor maçı G.Saray için şampiyonlukta tamam mı devam mı maçıydı. G.Saray'ı sahasında en fazla yenen takım olan Trabzonspor dün de galibiyeti uzatmalarda yediği golle kaçırdı. G.Saray aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. G.Saray'ın puan kaybının nedenlerine bakacak olursak;

1- İki takımın kadrosunda kalite farkı var. Trabzonspor'un kadrosu daha yetenekli, tecrübeli ve takımı sonuca taşıyabilecek üst düzey oyunculardan oluşuyor.

2- G.Saray'da son haftalarda başkanla ve Fatih Terim, yönetimle başkan ve başkanla futbolcular arasındaki sorunların takımı ne kadar olumsuz etkilediğini gördük. Bizim bildiğimiz Fatih Terim başkanın mesajlarından sonra bir dakika durmaz istifa ederdi. Ancak G.Saraylılığının verdiği sorumluluk bilinciyle hem camiasını hem takımı toparlamaya çalıştı, zihinsel olarak çok iyi hazırladı, ancak oyuncu kalitesinin yetersizliği ve kulüpteki sorunlar Fatih hocayı çaresiz bıraktı. Belhanda'yı kim gönderdiyse şampiyonluğu da o verdi.

3- Trabzonspor her zamanki oyununu oynadı, rakibe çok gol pozisyonu vermeden dengeli, sabırlı taktik ve sistem olarak olgunlaşmış, oyun disiplinine sadık bir oyun sergiledi. Forvetlerinin kontratak futboluna uygun ve hızlı oyunculardan oluşması nedeniyle deplasmanda daha çok net pozisyona giriyorlar, daha iyi oynuyorlar. Maçtan önce G.Saray'ın Göztepe galibiyeti kimseyi yanıltmasın, G.Saray mevcut kadrosuyla Trabzonspor'u asla yenemez demiştim, dediğim gibi de oldu.