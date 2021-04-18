Forvetsizlik başa bela

Trabzonspor evinde yine mükemmel bir futbol sergiledi. Futbol olarak rakibi adeta ezdi. Fakat üst üste alınan 4 beraberlik bordo- mavilileri zirveden çok uzaklaştırdı. 4 beraberliğin 3'ünde kazansa şu an yarışta iddiasını sürdürecekti.

1- Devre arası Bakasetas ve Berat gibi iki önemli orta saha alınırken Djaniny ve Afobe'den santrfor olmayacağını kimse göremedi mi? Abdullah Hoca ciddi bir forvet aldırsa veya bunu yönetim yapsa bambaşka bir Trabzon olurdu.

2- Djaniny, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban gibi hücum hattın varsa o zaman taktik ve sistemi değiştireceksin. Tamamıyla kontratak oynayıp rakibin kontralarına izin vermeyeceksin. Rakip alanda gereksiz baskı yapmayacaksın. Sistem ve taktiği oyuncuların özellikleri belirler. Trabzonspor ise bu maçı 70 metre mesafede oynadı. Hücumda baskı yapmaya çalışsa da rakibe oynayacak çok boş alan bıraktı.

3- Trabzonspor’da bu maçta iyi olan şey Yusuf Sarı'nın performansıydı. Sağ bek Serkan, ilk defa hatasız oynadı ve çok kritik müdahaleler yaptı. Hücumda da çok etkiliydi. Yani ilk 11'de bu bölgeyi hak ettiğini gösterdi. Bakasetas da bir orkestra şefi gibiydi. İyi paslarıyla hücumu yönetti. Ne kadar yararlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

4- Zorbay Küçük sana da ricam hakemliği daha fazla küçültme. Böyle penaltı olmaz.