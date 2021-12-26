Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Futbol sadece sahada oynanmıyor

TRABZONSPOR, Başakşehir'e karşı sergilediği performansla ‘şampiyonluk benim' mesajını verdi. Abdullah Hoca sahaya doğru 11'le çıktı. Bordo-mavililer net fırsatları değerlendiremeyip iki topu da direkten dönünce sonuç kaçınılmaz oldu.

Başakşehir, Trabzonspor'a karşı doğru önlemler aldı. Abdulkadir Ömür, Djaniny ve Cornelius'u, adam markajıyla etkisiz hale getirdiler. Bakasetas'ın da yapacağı tüm hamlelerine ve atacağı şutlara karşı önlem aldılar. Merkezden istediği pozisyonları bulamayan Trabzonspor, kapanan rakibine karşı kanatları da iyi kullanamadı. Peres ve Trondsen etkili ortalar ve asistler yapamadı, Trabzonspor'un iki kanadı adeta kırık gibiydi. Aradaki puan farkını düşünürsek şampiyonluk yarışında beraberlik de Trabzonspor için avantajdı ancak Trabzonspor'un oynadığı futbolun karşılığı galibiyet olmalıydı.

Halil Umut Meler gelecek vaat eden, çok başarılı bir hakem. Fakat Trabzonspor'un net penaltısını vermeyerek maçın skoruna doğrudan tesir ederek büyük bir hata yaptı. EMRE Belözoğlu'nu, Türk futbolunda hangi güçler koruyor. Türk futbolunda tamamıyla birilerinin koruyup kollamasıyla Belözoğlu ve Başakşehir anlayışı devam ediyor. Futbol sadece sahada oynanmıyor.