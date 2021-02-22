Golcün kadar konuş

FENERBAHÇE’NİN Göztepe önünde oyun üstünlüğü vardı. Kanatları son derece iyi kullandı. Soldan Caner'le sağdan Nazım'la etkili akınlar yaptılar. Fakat gelen ortalardaki isabet oranı düşüktü. Sorun Fenerbahçe'nin merkez bir santrforunun olmayışı. Bunu defalarca yazdık. Merkezden hazır olmayan Mesut ve Sosa'yla etkili akınlar yapılamıyor. Bu iki oyuncunun pas atacağı santrfor yok.

ÜNAL Hoca takımını maça çok iyi hazırlamış. Rakibi iyi analiz edip kontratak taktiğini uyguladı. Bunda da çok başarılı oldu. Halil'in attığı golle de üç puanı alıp İzmir'e döndü.

FENERBAHÇE’NİN temel sorunlarını sıralayacak olursak:

1-Fenerbahçe yanlış kadro kurmanın bedelini ödüyor. Forvet hattındaki oyuncular Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un çok gerisinde.

2-Sosa ve Pelkas gibi iki oyuncu varken Mesut Özil'i transfer ediyorsun. Kardeşim bu kadar 10 numarayı ne yapacaksın? İrfan Can'a verilecek para ile iyi bir pivot forvet al, şampiyon ol. Sana Semih gibi Sörloth gibi Aboubakar gibi iş bitirici forvet lazım.

3-Orta sahada fazla oyuncu olduğundan dolayı iki 10 numara ile Fenerbahçe sahaya çıkıyor. 36 yaşındaki Sosa ile henüz kuvvet ve maç kondisyonu yetersiz olan Mesut Özil yan yana oynamaz. Ya Mesut oynar ya Sosa oynar. İkisi yan yana oynarsa takımın orta sahadaki direnci düşer. Hangisi oyunu kuracak ve forvet olmadığı için kime pas atacaklar.

4-Forvet hattı eksik olan G.Saray gidip Onyekuru ve Mostafa'yı aldı, galibiyetler geldi. Fenerbahçe'de bunu görecek bir futbol aklı yok mu? Bu Samatta'ya 6 milyon Euro nasıl verilir? Kısaca golcün kadar konuşursun. Fenerbahçe de golcüsü olmadığı için suskun kalıyor.