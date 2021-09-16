Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Grupta rakip Dortmund değil

BEŞIKTAŞ Şampiyonlar Ligi'ne futbol olarak iyi fakat sonuç olarak kötü başladı.

Nedenleri:

1)İKİ takımı kıyasladığımız zaman Dortmund'un çok daha üst düzey oyunculara sahip olduğunu görmekteyiz. Beşiktaş'taki oyuncuların toplam değeri sadece Haaland'ın fiyatı ancak eder. Bu kadar üst düzey oyunculara sahip olan Alman ekibi, çok hızlı çok tempolu çok çabuk oyunun yönünü değiştirerek sonuca gitti. Etkili kontralar yaptı. Hem futbol hem de sonuç olarak galibiyeti hak etti.

2) BEŞİKTAŞ'IN asla kötü oynadığını söyleyemeyiz. Sağ kanatta Rosier ve Ghezzal solda N'Sakala ve Larin, merkezde ise Pjanic ve Atiba ile etkili ataklar yaptı. Pozisyonlar buldu. Yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı. Beşiktaş bu tempoyla bu futbol anlayışıyla bu mücadele gücüyle Dortmund'u değil ama gruptaki diğer bütün rakiplerini yenebilir.

3) HÜCUM olarak oyunda genişlik yaptığı sürece Beşiktaş çok etkili oynuyor. Özellikle Ghezzal'in çizgide kalması ve o bölgeden derinlemesine oynayıp direkt gol pası atması siyah-beyazlılar için büyük kazançtı. Fakat Ghezzal içeri girdiği sürece hem kendi verimsizleşiyor hem de merkeze yapılacak akınlarda ihtiyaç olan boş alanı da kapatmış oluyor. Ghezzal mutlaka Quaresma gibi çizgide kalıp çizgide oynamalı.

4) HAALAND gibi dünyanın en kuvvetli ve en hızlı oyuncuna karşı mutlaka özel önlem almak gerekiyordu. Bir kişi ona yakın markaj yaparken diğer oyuncu da mutlaka kademede olması lazımdı. Hele hele boş alan bulursa Haaland'ın birebirde ezip geçemeyeceği bir tane savunma oyuncusu görememekteyiz. Yenilen iki golde rakibe çok boş alan bırakıldı. Adam markajı yapılmadı. Orta sahada rakibin bütün hızlı hücumları durdurulamadı. Ve bunlarda olmayınca sahadan mağlup ayrılmamız normal.