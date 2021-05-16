Hak eden şampiyon

Beşiktaş, şampiyonluk için çıktığı Göztepe maçında istediği sonucu aldı ve mutlu sona ulaştı.

1- Sergen Hoca solda N'Koudou, sağ önde Ghezzal, forvette Larin ve forvet arkasında Gökhan Töre olmak üzere çıkabileceği elindeki en iyi hücum hattıyla müsabakaya başladı. Sakatlıkları nedeniyle 4 önemli hücum oyuncusundan yoksun olmasına rağmen bulduğu 2 golle şampiyonluğa ulaştı.

2- Atiba ve Josef ligimizin en başarılı ön liberoları. Rakibin tüm kontra ataklarını durdurdular, futbolun gizli silahı olan dönen topları kazandılar, mücadele içerisinde doğru müdahaleler yaparak orta saha üstünlüğünü Beşiktaş'a kazandırdılar. Sezon başından bu yana ortaya koydukları performansla Beşiktaş'ın aldığı tüm galibiyetlerde önemli rol oynadılar.

3- Sergen Hoca benim gözümde yılın teknik direktörü. Sergen Hoca sezon boyunca teknik adam olarak müthiş bir performans sergiledi. Çıkardığı ilk 11, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle hem futbolcuların bireysel performansını hem de takım performansını üst seviyeye çıkarmasıyla şampiyonluğun baş mimarı oldu. Kendisini tebrik ediyorum.

4- Başkan Ahmet Nur Çebi göreve geldikten sonra kulübün ekonomik sorunlarını çözerek, teknik ekibe ve futbolculara büyük bir güven aşılayarak, camiadaki birliği ve bütünlüğü sağlayarak dağılmış bir Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırdı, ortaya çıkardığı sinerjiyle camianın hem gerçek önderi ve lideri hem de güvenilir ve saygı duyulan bir başkan oldu. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en önemli aktör oldu.

Beşiktaş bu sene ligin en iyi futbolunu oynayan takımıydı, rakiplerine göre dar bir kadroya sahipti, sezonun son haftalarında sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncusundan yararlanamadı. Tüm herkes şampiyonluğu hak eden takımın Beşiktaş olduğunu görmekte ve bu başarıyı takdir etmektedir. Şampiyonluk bu yıl Beşiktaş'ın hakkıydı, hak eden şampiyonluğa ulaştı.