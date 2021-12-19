Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Her maç şampiyonluk maçı!

Trabzonspor, Hatayspor karşısında ortaya mükemmel performans koydu. Özellikle ilk yarı oynadığı futbolla galibiyeti ve şampiyonluğu hak eden bir takım olduğunu gösterdi.

1) Trabzonspor, rakibin kontrataklarını orta sahada Dorukhan, Berat, Bakasetas ve Hamsik'le durdurdu ve rakibine özellikle ilk yarı hızlı hücum fırsatı vermedi.

2) Trabzonspor'da bir başka önemli özellik ise futbolun gizli silahı dönen toplar. Hücumdan sonra tüm dönen toplar kazanıldı. Ve baskın hücum yapıldı. Kazandığı topları çabuk öne doğru garanti oynayan, zaman zaman hızlı kontrataklarla zaman zaman da oyunu sete dönüştürerek daha çok topa sahip olan oyunun kontrolü elinde bulunduran bir Trabzonspor izledik.

3) Trabzonspor'da özellikle Hamsik sahanın lideriydi. Paslarıyla oyunun yönünü değiştirmesiyle hücumda birçok organizasyonun başarılı olmasını sağladı.

Sonuç olarak Trabzonspor, galip geldikçe rakiplerin direnci biraz daha düşecektir. Her maçı şampiyonluk maçı gibi oynarsa bir de devre arasında iyi bir santrforla takviye yapılırsa Trabzonspor, şampiyonluğa ulaşır. Bu şampiyonluk üst üste şampiyonlukların habercisi olur.