İki yıldız hakem ve Yusuf Sarı

TRABZONSPOR-Başakşehir maçında iki takımın da çok önemli ve değerli oyuncuları eksikti. Özellikle Trabzonspor'da 18 yaşındaki genç kaleci Kağan ve sol bek Faruk Can'ın performansı merak konusuydu. Kağan, son dakikada öyle bir kurtarış yaptı ki gönülleri fethetti.

FAKAT maçın yıldızı sürekli şans almasına rağmen istediği performansı bir türlü ortaya koyamayan, bugüne kadar yıldızlaşamayan Yusuf Sarı oldu. Oyuna girer girmez Messi'yi kıskandıracak, uzun yıllar hafızamızdan silinmeyecek bir gol attı ki hem galibiyeti getirdi hem de kariyerine altın bir sayfa ekledi..

MÜSABAKANIN bir başka yıldızı ise Hakem Halil Umut Meler'di. Oyunu gereksiz durdurmadan, avantaj pozisyonlarını güzel kullanarak, hakemi yanıltmaya uğraşan, penaltı ve faul isteyen oyunculara asla kanmayarak harika bir maç yönetti. Oyunun güzelleşmesinde, tempolu oynanmasında göstermiş olduğu performansla hakem Meler bir başka yıldızdı.

TRABZONSPOR oyunun hakimiydi. Kanatlardan Ekuban, merkezde Djaniny, Bakasetas ve Yunus Mallı ile pozisyon üretmeye çalıştı. Fakat Başakşehir'in iki stoperi Epureanu ve Duarte merkezi çok sıkı tutarak net pozisyon vermedi. Pozisyon kısırlığı çekmesine rağmen Bakasetas ve Flavio ile üstünlüğü ele alan Trabzonspor müsabakayı kazanmayı hak etti.

TRABZON'DA Hugo ve Edgar'ın ligin en iyi merkez defans ikilisi olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Rakiplerini sahadan sildiler.

FENERBAHÇE maçı öncesinde bu galibiyetle müthiş bir moral ve her şartta kazanma alışkanlığı kazanıldı. Artık Trabzonspor'un da şampiyonlukta Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kadar iddiası olduğunu görmekteyiz.