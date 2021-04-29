Maçın anahtarı teknik adamlardı

Trabzonspor-Göztepe maçında futbolun prensiplerini gördük…

1) Hücum prensipleri. Bunlar neler bakalım. Taktik olarak kanatları etkili kullanacaksınız. Merkezden verkaçlarla gideceksiniz. Şut atacaksınız ve duran topları etkili kullanacaksınız. Trabzonspor'da hücum hattında Djaniny, Nwakaeme ve Ekuban üçlüsünün birbiriyle iletişimi çok az, pas alışverişleri son derece yetersiz. Birbirlerine şut pozisyonları hazırlamıyor, asist yapmıyor, bireysel oynuyorlar. Takım oyunundan çok uzaklar ve pozisyon üretmekte yetersizler. Bundan dolayı Trabzonspor maçları ya tek farklı galibiyetlerle ya da beraberlikle bitiyor.

2) Savunma prensiplerinde ne var? Adam markajı, alan markajı ve kademe var. Defans oyuncuları ve özellikle iki stoper, orta saha oyuncularının topu kaptırma ve kontratak yeme ihtimalini göz önünde bulundurup ona göre pozisyon almalılar. Yoksa ort a sahada kaptırdığın topta kaleci ile defans arasına rakip bir koşu yapar, golü kalende görürsün.

Abdullah Hoca, skor olarak geriye düştükten sonra çok doğru hamleler yaptı. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'yı oyuna alarak hücum gücünü artırdı ve 10 kişi kalmasına rağmen puan almasını bildi. Ünal Karaman da uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaptı, teknik direktör olarak görev aldı.

Gelecekte Trabzonspor yine kendisinden faydalanacaktır. Öyle maçlar vardır ki hocaların kalitesini ve yeterliliğini bariz ortaya çıkarır. Dünkü maçta da hem Abdullah Avcı hem de Ünal Karaman'ın Ay-Yıldızlı takımı Şenol Güneş'ten sonra çalıştırabilecek kapasiteye sahip olduğunu gördük. Bu da Türk futbolu için bir kazançtır.