Milli Takımımız Letonya karşısında tamamıyla oyuna hakimdi. Barcelona gibi pas yaptı. Zaman zaman merkezden kanatları da kullanarak etkili akınlar geliştirdi. Takımımızın hücum ve vurucu gücü merkezden. Yusuf'la Burak'la, Hakan'la yaptığı bütün akınlarda golleri buluyor ve sonuca gidiyor.

Bu müsabakanın en önemli negatif yönleri; 8 futbolcunun koronaya yakalanması, takımımızdaki panik havası ve üçüncü maçın ikinci yarısında zorlukların başlaması.

Şenol hoca, hiç rizikoya girmedi. Forvet hattını Fransa lideri Lille'den yaptı. Orta saha ve savunmayı İngiltere ve İtalya'dan yaparak sahaya Avrupa kökenli bir takımla çıktı. Ve iki maçta da çok başarılı sonuçtan sonra maalesef Caner'in ortaya koymuş olduğu çok kötü performans, yenilen ilk golde büyük bireysel hatalar yapması, rakibi güçlendirdi. Rakibin maça tutunmasını sağladı. Alınan sonucu Caner belirledi. Hatta Letonyalı hiçbir oyuncu takımına Caner'in sağladığı katkıyı sağlayamadı!

Rakip üç defa geldi. Tek taktik olarak yüksek duran toplardan karamboller yaratıp gol bulmaktı. Ve üçüncü golde de amacına ulaşmış oldu.

Milli takımımız Şenol Güneş ile birlikte müthiş bir takım ruhu yarattı. Enfes bir milli ruh geliştirdi. Formalarımız acayip güzel, sahada futbolcular da ayrı bir sinerji yaratıyor ve milli ruhumuzu hem performans hem duygu ve düşünce olarak sahaya yansıtan üç maçta başarılı olan ay-yıldızlarımızı ve emeği geçen herkesi kutlamak gerekiyor.

Bu takım Dünya Kupası'na katılacaktır. Ve kesinlikle final veya yarı final oynayacaktır.