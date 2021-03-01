Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinde daha fazla kazanmak isteyen, müsabakaya daha fazla motive olan takım olarak haklı bir galibiyet aldı.

1- Erol Hoca'yı kutlamak gerekiyor. İlk defa pas yüzdesi yüksek, topu rakibe vermeyen, teknik becerileri üstün olan bir orta saha ile sahaya çıktı. Pelkas, Sosa, Mesut, Mert Hakan orta sahadaki pas trafiğini çok iyi yönlendirdi. Oyunun yönünü çok çabuk değiştirdiler. Hızlı, çabuk ve öne doğru da garanti oynayarak Fenerbahçe'nin oyundaki üstünlüğünü sağlamış oldular.

2- Trabzonspor'da sağ bek ve sol bek çok yetersiz. Buna forvet hattındaki üç oyuncudan Ekuban başta olmak üzere Djaniny ve Nwakaeme'nin performanslarının da çok düşük oluşu eklenince bu 5 futbolcunun kötü performansıyla galibiyeti hak edecek performans ortaya koyamadılar.

3- Abdullah Hoca'nın oyuncu değişimlerinde geç kaldığını görmekteyiz. Sağ bekte daha kuvvetli olan Ahmet Kamil'i tercih edip, ikinci yarıya Ekuban'ı çıkarıp Yusuf Sarı başlasa çok daha verimli ve güçlü bir Trabzonspor olurdu. En kötü ihtimalle müsabakayı berabere bitirirdi.

4- 36 yaşındaki Sosa, on aydır top oynamayan Mesut ve golü atan Pelkas ile yani üç 10 numara ile sahaya çıkıp kazanmak adına risk alan Erol Hoca, oynadığı kumarı kazandı. Sezon başından beri söylüyoruz bu takımda Pelkas varken başka 10 numaraya gerek yok.

Bu maç bir anlamda Fenerbahçe için şampiyonluk maçıydı. Kaybetseydi yarışa erken havlu atacaktı. Kazandı ayakta kaldı.