Sergen Hoca’dan 10 numarası yok!

Beşiktaş, kısa süreli bir düşüş yaşadıktan sonra Alanyaspor karşısında çok iyi bir futbol oynadı. Net pozisyonlar buldu ve sahadan hak ettiği 3 puanla ayrılıp şampiyonluk yolunda bir engel daha aşmış oldu. Neler değişti?

1- Cenk Tosun'un ve Ghezzal'ın dönmesiyle hücum gücü çok arttı. Daha önceki maçlarda Larin'in santrfor pozisyonunda verimli olamadığını gördük. Cenk'in gelmesiyle Beşiktaş gerçek santrforuna kavuştu. Cenk eğer, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında oynayabilseydi Beşiktaş puan kaybı yaşamaz ve arayı da oldukça açardı.

2- Beşiktaş’ta bir başka sorun ise 10 numarada. Sergen Hoca ne yapsın? Kendini oynatacak hali yok. Mensah olmadı, Ljajic olmadı. Oğuzhan biraz daha güçlü ve mücadeleci. Ancak o da bölgesini çok terk edip kenarlara taşınmakta. Kaleye çok uzak oynuyor ve şut tercihi yapmıyor. 10 numara nasıl oynanır diye ya Sergen Hoca kendi kasetlerini izletsin ya da Talisca'nınkini. Sergen Hoca şu haliyle sahaya çıksın bunların üçünden iyi oynar.

3- Ghezzal topu ayağına aldığı zaman Aboubakar gibi diğer oyuncular da defans ile kaleci arasına hem derin hem delici koşu yaparlarsa Beşiktaş kolay goller bulur. Hem kanatlardan hem de merkezden rakiplerinin işini çok daha kolay bitirir. Orta sahanın hakkını da yemeyelim. De Souza-Atiba ikilisi bugün son derece akıllı ve pratik oynadılar.