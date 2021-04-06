Şota koşma!

Trabzonspor’un Kayserispor maçını izlerken aklıma 5 yıl birlikte oynadığım, takım arkadaşım Şota Arveladze'nin bir anısı geldi. Şota bizden sonra Ajax'a gitmişti. Gol bölgesinde olmayıp her pozisyonda sağda solda deplase olan Şota'yı, Louis Van Gaal tuttu ve şunu söyledi: Lütfen sağa ve sola koşma. Bizim senin koşmana değil, gollerine ihtiyacımız var. O yüzden git ceza sahasına, arkadaşlarının sana pas atmasını bekle ve gollerini at. Şota bu uyarının ardından koştuğunun yarısı kadar koştu, ceza sahasında bekledi ve 5 yılda Ajax formasıyla 72 gol attı.

Bu hikayeyi niye anlattım? Trabzonspor mükemmel ve belki de sezonun en iyi futbolunu oynadı. Kanatlardan harika toplar getirildi. Merkez orta saha Bakasetas, Flavio ve Baker da çok etkiliydi. Neredeyse şut rekoru kırıldı. Gelelim sana Djaniny kardeşim… Sen takımın santrforusun. Ceza sahasını terk etme. Gereksiz sağa sola koşma. Sen orada dur yeter ki. Bu orta saha ve kanatlarla zaten gollerini atarsın. Van Gaal'in Şota'ya verdiği tavsiyeyi sana da öneriyorum. Yani sonuç olarak az koş, çok gol at.

Trabzonspor'da Abdullah Hoca iki haftadır yapmış olduğu yanlıştan bu maçta vazgeçti. Bakasetas'ın oyun içerisinde yapacağı tüm hamleleri, mesela orta sahadan bir santrfor gibi hareketlenmesini, dönen topları değerlendirip, kendisine şut imkanları yaratmasını, ceza ve orta sahaya yaptığı sürpriz koşuları golle sonuçlandırıyordu. Son iki maçta Abdullah Hoca, Yunus Mallı'yı oynatarak Bakasetas'ı resmen durduruyordu. Çünkü Yunus, Bakasetas'ın ihtiyacı olan ve hamle yapacağı boş alanları erken gidip doldurduğu için hem pozisyonları hem de takım arkadaşını bitiriyordu. Bu maçta da Yunus oyuna girse de yine hiçbir şey üretmeden takımını 10 kişi bırakmayı başardı.

Trabzonspor'un forması aynı Barcelona gibiydi. Fakat bu karşılaşmada sadece formalar değil, tek top oynaması, çok pas yapması, oyunun yönünü hızlı değiştirmesi, kanatları çok iyi kullanması ve merkezi çok iyi kullanması (Xavi, İniesta ve Messi gibi) futbol olarak Katalan temsilcisini hatırlattı. Eğer Trabzonspor'da yazının başında değindiğimiz gibi Şota tarzı bir santrfor olsaydı, bu futbolu en az hat-trick'le süslerdi. Trabzonspor'un acil bir sağ beke ihtiyacı var. Abdullah Hoca, Flavio'yu sağ bek mevkiinde değerlendirse bu bölgede en azından geçici bir çözüm sağlanmış olur.