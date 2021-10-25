Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Taktik savaşı kazanan kim?

Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşması tam bir taktik maçı oldu.

1- Bülent Hoca, Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etti. Oyunu birinci bölgede kabul ederek bloklar arasında kopma olmadan katı bir savunma anlayışıyla rakibini durdurdu. Sabırlı bir şekilde gol yemeden kontratakla bir gol bulup puanla ayrılmayı planlamış ve taktik olarak uygulamıştı. Taktik olarak planlar tuttu ve Akdeniz ekibi İstanbul'dan istediğini aldı.

2- Perreira mesaj veriyor. Diyor ki, ‘Hiçbir futbolcu benim üstümde değildir. Koşan, mücadele eden tam kapasitesini ortaya koyan taktik ve oyun disiplinine sadık kalan futbolcu özellikleri benim tercihimdir. Mesut, Sosa, Valencia da yedek kalır. Takım oyunu ve takım ruhu her şeyin üstündedir' mesajını veriyor. Fakat şunu unutuyor. Taktik ve sistemi oyuncuların özellikleri belirler. Onlardan en fazla performans alacağın sistem ve taktik mutlaka uygulanmalıdır. Bu yüzden taktiği oyuncuların özelliği belirler. Yoksa 90 dakika boyunca çok baskılı hücum da oynasan oyunun bütün üstünlüğü senin olsa bile net pozisyon bulamazsın, goller bulamazsın. Sonuçta sahada sonucu belirleyen yetenekli ve yaratıcı özel oyunculardır.

3- Fenerbahçe'nin forvet hattına bakalım. Rossi, Ferdi, Serdar. Bu üç golcü bırakın sıradan bir Anadolu takımında oynamayı ancak 1. Lig'de oynar. Maalesef Fenerbahçe'nin iki yıldır santrforu yok. Perreira'nın şu Serdar'dan santrfor olamayacağını ve Serdar'ın bu yetenekleriyle Fenerbahçe'de oynayamayacağını görmemesi için kör olması lazım. Zajc, Fenerbahçe'nin orta sahasında bu yetenekleriyle nasıl oynadığını anlamamaktayım. Eğer Pereira, Valencia, Sosa ve Mesut ile başlasaydı Fenerbahçe mücadeleyi çok rahat kazanırdı. Yoluna devam ederdi. Maalesef bu baskın ve net pozisyon üretilemeyen futbolda kanatlar da silik kaldı. Ne orta var ne asist var. Kanatlar da çalışmayınca net pozisyonsuz az gollü bir müsabaka izledik. Normaldir.