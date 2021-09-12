Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Tarihe geçen kaleci

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini kutlamak gerekiyor. O kadar iyi bir kadro kurdular ki her mevkiide takımı şampiyon yapabilecek düzeyde en az iki futbolcu var.

1) Orta sahada Josef, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, ofansif olarak Trabzonspor'un orta sahası ile beraber en iyisi.

2) Sergen hoca bu geniş kadroda geçen yılki gibi rotasyonu başarılı yaparsa, bu baskıyla bu tempolu oyunla ve futbolun gizli silahı dediğimiz rakipten dönen bütün topları kazanmasıyla, Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı.

3) Beşiktaş hücum yaparken sağda genişlik yapıyor. Cruyff'un Barcelona'da yapmış olduğu genişliğe benziyor. Ve kanatları çok iyi kullanıyor. Beşiktaş merkezden çabuk derin ve delici koşu yapan Batshuayi ile beraber direk gole gidebiliyor.

4) Rıdvan sahanın en iyilerinden. Uzun süredir bu kadar tempolu ve üst düzey bir futbol ortaya koyduğunu görmemiştik. Artık milli takımımızın sol bekini taşıyabilecek performans ve kalitede.

5) Hakem oyunun başında Malatyaspor'un penaltısını pas geçti. Penaltıyı verseydi bile maçta sonuç değişmezdi. Rakibe bir net pozisyon vermeyen Beşiktaş vardı. Top rakibe geçince rakibe yapmış olduğu baskı ile en kısa sürede topu kazanan belki de en iyi takım.

6) Kaleci Abdusselam topu rakibin kalçasına çarptırarak kendi kalesine attırdığı golle her halde dünya tarihine geçti. Kendisini tebrik ediyoruz! Sonuç olarak Beşiktaş'ın bireysel ve takım performansı olarak Malatyaspor ile arasında adeta lig farkı vardı. 3 puan Beşiktaş'ın hakkıydı