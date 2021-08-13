Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Tur Trabzonspor’u yanıltmasın

TRABZONSPOR Molde'den çok daha iyi bir takım. Kadrosunda çok daha kaliteli, özellikle bireysel yetenekleri üst düzeyde olan Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Djaniny gibi yaratıcı ve takımı sonuca taşıyacak oyuncular var. Fakat bu oyuncular oyunun sadece hücum yönünü oynuyorlar, hücumda takıma büyük katkı sağlarken, takım savunmasına yeterli desteği vermiyorlar. Bu oyuncuların daha fazla orta sahaya gelerek, en azından alan markajı yaparak, rakiplerin hızlı hücumlarını durdurma adına Berat ve Bakasetas'a yardım etmeleri gerekiyor. Daha fazla ikili mücadeleye girerek, takım ruhunun oluşması adına savunmada arkadaşlarının verdikleri mücadeleyle daha fazla katkı sağlamaları gerekiyor. Yoksa kaliteli oyunculara sahip olsa da Trabzonspor'un sadece hücumu düşünen oyunuyla başarılı olması imkânsız.

FUTBOLDA başarılı olmak için takım olarak hücum ve savunma prensiplerini iyi uygulamalı, her oyuncu mücadele içerisinde doğru müdahale yapmalı. Bloklar arasında kopma olmadan rakibin orta sahadan hızlı geçişlerine izin vermeden savunma anlayışını takım ruhuyla birleştirip performansa dökmek gerekiyor.

YOKSA kalesinde fazla pozisyon veren, 3 gol atan 3 gol yiyen, rakiple savaşmayan, rakibi ısırmayan, sahaya o militan futbol ruhunu yansıtamayan bir takımın hedeflerine ulaşması çok zordur.

SONUÇ olarak bu tur atlama yanıltmasın. Oyuncu kalitesi ve seviyesi olarak rakibinden çok üstün Trabzonspor düşük tempoyla oynadığı sürece maçlarını kazanma şansı da çok düşük olacaktır. Turu geçmek Trabzonspor'u yanıltmasın.