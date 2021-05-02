Üniversitelerde grup dinamiği

Beşiktaş, dün akşam ortaya koyduğu performansla üç tane önemli mesaj verdi:

1- Oynamış olduğumuz futbolla bütün Galatasaraylı, Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarların ve ülkenin sevgisini, takdirini kazandık. Bu yıl Beşiktaş taraftarı haricinde tüm futbolseverlere ‘şampiyonluğu kim hak ediyor' diye bir soru soracak olursak hepsi, ‘Beşiktaş'ın hak ettiğini' söyleyecekti. Bu yıl birtakım güçler (siyaset, federasyon ve hakemler) şampiyonun kim olacağını belirleyemediler. Çünkü Beşiktaş hepsini yendi.

2- Üniversitelerde bize grup dinamiği diye, bir takımın başarılı olması adına bütün yol ve yöntemi öğretmişlerdi. Bunun özü de şuydu: Kulüp başkanı ve yönetim, hoca ile futbolcular, malzemeci ve masör, diyetisyen ile aşçısından tutun büyük taraftarıyla beraber aynı amaç doğrultusunda tam kapasite ortaya koyarak verilen mücadelenin bütünlüğüne ve getirdiği başarıya grup dinamiği felsefesi örnektir. Bütün spor akademilerde Beşiktaş'ın bu başarısı ders olarak okutulmalıdır.

3- Cenk Tosun ve Aboubakar gibi golcüleri olmamasına rağmen hücum gücündeki yetersizliğine rağmen sahneye çıkıp kilitleri açan bir Alex gibi bir Hagi gibi bir Talisca gibi olan Ghezzal'i tebrik etmek gerekiyor. Bütün kritik maçlarda ve Beşiktaş'ın kazanamayacağı maçların kilidini açıp, bu kadar gol atan ve attıran Ghezzal'i kutluyoruz. Hocası Sergen Yalçın'ı da performans olarak geçtiğini görmekteyiz.