Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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VAR niye var

1- Fenerbahçe tam kapasite ile oynuyor. Taktik, oyun disiplini çok iyi. Sahadaki herkes ölümüne savaşarak mücadele ediyor. Çünkü Fenerbahçe'de özel yetenekleriyle takımı galibiyete taşıyacak oyuncu yok. Vitor Pereira çok doğru yapıyor. Bu kadro ancak böyle oynar; takım oyunu sergiliyorlar. Pelkas ve Mesut Özil'in bu sistemde oynaması zor çünkü forvette pas atacakları oyuncu yok. Bu sistemde golü bulduğunda savunmaya çekilip kontrataklara çıkacaksın. Dönen tüm topları Gustavo ve Mert Hakan kaptı, hızlı hücumları başlattı, garanti öne doğru oynadı. Fenerbahçe böyle oynamaya devam ederse çok maç kazanır.

2- Sarı-lacivertliler çok hızlı hücuma çıktı. Rossi, Valencia, Ferdi Kadıoğlu hızlı bir şekilde ikinci bölgeye geçerek net gol pozisyonlar buldu. Ancak hücum hattındaki oyuncuların gol vuruşları kötü olunca rahat bitirebileceği maçı zora soktu. Fenerbahçe'nin en zayıf bölgesi forvet hattı.

3- Fenerbahçe'nin dominant yönü ise defansın merkezi. Attila Szalai ve MinJae Kim… Rakibin bütün yan toplarında ve hava toplarında başarılı oldular. Rakibin forvetlerine geçit vermediler.

4- Sağ stoperde Novak ve kanatta Muhammed Gümüşkaya başarılıydı. Muhammed yavaş yavaş milli takıma hazırlanmalı. Topu çok iyi kullanıyor. Oyunun temposunu hızlandırıyor ve artırıyor.

5- Hakem, Hatayspor'un yüzde 100 penaltısını vermedi. Maç 1-1 olsa ne olurdu bilemiyorum. Hakemler sorgulanmalı. Özellikle VAR hakemi,

Min-Jae Kim'in eline çarpan topu nasıl görmez bilemiyorum. Türk futbolunun kalitesini, değerini, namusunu korumak, adalet dağıtmak hakemlerin görevi. Tabii Türkiye'nin nesi doğru ki hakemleri doğru olsun diyebilirsiniz. O başka, bir şey söyleyemem. Bu pozisyonda VAR, hakemi çağırmıyorsa gözünü kontrol ettirmeli.