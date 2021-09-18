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Balcalı’dan yeni ve güzel haberler var

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi kurulduğu 1972 yılından beri sağlık alanında bölgemizin en başta gelen sağlık kurumu olmayı sürdürüyor.

Balcalı'ya yıllardır Van'dan, Hakkari'den, Diyarbakır'dan, Maraş'tan, Hatay'dan özetle Adana'nın Doğu ve Güneydoğu'sunda kalan ne kadar il varsa oralardan hasta gelir.

Genellikle bulundukları illerdeki hastanelerde sağlık sorunlarına çözüm bulamamış hastalardır bunlar.

Bir umutla Balcalı'ya gelirler.

Çünkü 1972 yılında kurulan Balcalı hastanesi, yıllar içinde hocaların hocasını yetiştirmiş devasa bir sağlık eğitim merkezidir aynı zamanda.

Bölgemizde birçok hastalık da alanında ilkleri gerçekleştirmiş bir kurumdur Balcalı hastanesi.

İşte geçenlerde Basın Danışmanı Meslektaşım Yavuz Yıldırmaz ile birlikte ziyaretime gelen Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz'le konuşurken bunlar aklıma geldi.

Acaba Balcalı, yine geçmiş yıllarda olduğu gibi ilgi görüyor muydu? Yoksa hasta sayısı azalmış mıydı?

Öyle ya! Şimdiye kadar birçok Doğu ve Güneydoğu ilimize, eskiden olmayan Üniversite Hastaneleri, Şehir Hastaneleri kuruldu, özel hastaneler açıldı.

Ben artık ilginin azaldığını sanmıştım ama yanılmışım.

Balcalı'ya gelen hasta sayısı daha da yoğunlaşmış.

Tabi bunda nüfusun etkisi olduğu kadar Balcalı Hastanesi'nin eski bir hastane olması sebebiyle sürekli geliş göstermesi ve benzer sağlık kurumlarından her daim önde olmasının da etkisi var sanırım.

Başhekim Prof.Dr. Murat Gündüz hocam da Balcalı'da çıtayı daha da yükseklere çekmek için elinden geleni yapıyor.





İşte şimdi bölgede olmayan bir 200 yataklı Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi resmi açılış için gün sayıyor.

Eksiklerin önemli bölümü tamamlandı.

Yakında bu zor hastalıkla mücadele eden hastalarımız artık daha konforlu, bir ya da iki kişilik odalarda, 200 yataklı bir hastanede, diğer birimlerden ayrı olarak tedavilerini görecekler.

Ve burada tedavi görecek hastalar yasal mevzuatlar gereği ceplerinden tek kuruş ödemeden tedavilerini sürdürebilecekler.

Murat Hocam, Balcalı'ya süren yoğun talebi karşılamak için yeni poliklinikler açıldığını ve randevu sistemine geçildiğini kaydediyor.

Randevu sistemi çok önemli bir sistem.

Bunu bir ara ben de yazmıştım.

Soruna dikkat çekmiştim.

Çünkü o zamanlar randevu sistemi olmayan Balcalı Hastanesi'nde insanlar polikliniklere sabah erken saatlerde gidiyorlar ve hala 30 yıl öncesindeki gibi kimliklerini üst üste koyarak görevlinin tek tek bu kimlikleri almasını ve sıraya göre çağırıp kayıt yaptırmasını bekliyorlardı.

Tabi o kimlikleri üst sıralara koymak için de sabah çok erken saatlerde hastaneye gelmek gerekiyordu.

Kimlik sırası yüzünden bir dizi kargaşa çıkıyordu.

Ben yazımda bu olumsuzluklardan söz etmiştim.

İşte şimdi o olumsuzluklar kalkmış.

İnsanlar internetten ya da telefonla randevu alabiliyorlarmış.

Buna rağmen özellikle uzak illerden hala eski düzenin devam ettiğini sanarak randevusuz gelenler de varsa, bunlara da anlayış gösteriyorlarmış.

Murat hocam, burada “İnsanlar 5-6 saatlik yoldan geliyorlar. Bunları geri çevirmemiz mümkün değil. Bir şekilde yardımcı oluyoruz elbette” diyor ama randevu sisteminin bir an önce yaygınlaşmasının iyi olacağını da vurguluyor.

Murat Hocam'a göre, Çukurova Üniversitesi'nin Rektörü olmak için ABD'deki görevini bırakıp Türkiye'ye gelen Prof.Dr.Meryem Tuncel ise bir şans…

Murat Gündüz hocam, “Meryem hocam, bizler için bir şans. Çünkü Batı vizyonuna çok hakim ve o vizyonla bizim de ufkumuzu açıyor. Deneyimlerini bizimle paylaşıyor. Kendisiyle çalıştığımız için çok şanslıyız. Ondan çok şey öğreniyoruz. Üniversitemize çok şey katacağından kuşkumuz yok” diyor.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nin sıradan bir hastane olmak yerine bir eğitim merkezi olduğuna dikkat çeken Prof.Dr.Hasan Murat Gündüz, “Bu bizi diğer hastanelerden ayrıştırıyor ve tercih edilmemize neden oluyor. Biz de klasik hastanecilik hizmetlerinin yanı sıra öğrenciyi hekim, hekimi uzman, uzmanı doçent ve profesör yapmak dolayısıyla bu yetişmiş insanları Adana'dan Türkiye'nin çeşitli illerinde hizmet etmek üzere yetiştirmek, eğitimde ve tedavide bilgiyi, kaliteyi artırmak için elimizden geleni yapıyoruz” diyor.

Evet, gerçekten ben de Murat Gündüz hocamı, çok istekli, özverili, en iyiyi yapmaya çalışan bir başhekim olarak gördüm.

Bölgemizin en önemli ihtisas hastanesi olan Balcalı'ya çok değer katacağından hiç şüphem yok.

Kendisine üstün başarılar diliyorum.

Çünkü hastane, sosyal hayatımızda çok önemli yeri olan bir kurum.

Ne demişler, Allah kimseyi hastaneye düşürmesin ama yokluğunu da vermesin!..