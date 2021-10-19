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Basının gurur gecesi

Benim de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin (ÇGC) geleneksel olarak düzenlediği Basın Yarışması’nın ödül törenini Seyhan nehri yanındaki ÇGC Kültür ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdik.

Nehir kıyısındaki muhteşem Adana manzaralı sosyal tesislerimizde yapılan tören büyük ilgi gördü.

Yazın henüz sona ermediği Adana'da, gerek konuklar, gerekse ödül alan meslektaşlarımız güzel bir Adana akşamı yaşadı.

Zamanın tanığı olan gazeteciler, bu kez haber için değil ödül almak ve ödül alan arkadaşlarına destek olmak için bir aradaydılar.

Nadir olarak bir araya gelme imkanına sahip olan biz gazeteciler, bugünde arkadaşlarımızı elbette yalnız bırakamazdık.

Cemiyetimizin oluşturduğu jürinin titizlikle değerlendirmesi sonucu belirlenen ödülleri alan özellikle genç meslektaşlarımızın heyecanı görülmeye değerdi.

Yalnızca genç meslektaşlarımız değil, ağabeyleri, ablaları da onlarla gurur duydular.

Henüz mesleğinin başında olan genç meslektaşlarımız için bu ödüller büyük bir motivasyon olacak.

Neticede bu tür ödüller de başarıyı takdir etmenin yanı sıra bir motivasyon amacı da taşır.

Zaten, artık şu devirde maddi olarak birçok zorlukla mücadele eden gazetecilerin en büyük itici gücü de kendilerine verilen bu tür moral destekleri değil midir?

Gönül ister ki, tüm meslektaşlarımız hak ettikleri sosyal ve ekonomik haklara sahip olsunlar.

Nerede, ne zaman, ne koşullarda görev yapacağı, bu görevi nasıl sürdüreceği önceden belli olmayan gazeteciler şüphesiz ki bunu çok hak ediyorlar.

Lakin, herkesin bildiği üzere Türkiye koşulları birçok meslek mensubuna olduğu gibi basına da bu istenilen şartları sağlamıyor.

Dileriz ki bu güzel koşullar bir an önce sağlanır diyelim ve geceye, ödül törenine dönelim.

Evet; Çukurova Gazeteciler Cemiyeti 2020 Basın Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu. Bir çok dalda ödülün verildiği yarışmada jüri, ‘ÇGC Onur Ödülü’ne usta gazeteci Uğur Dündar ile Haluk Levent'i layık gördü.

Haluk Levent, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı.

Usta gazeteci Uğur Dündar ise rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı.

Sayın Dündar'a ödülünü Cemiyet Başkanımız Cafer Esendemir bizzat teslim edecek.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yanısıra Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çimtımar, , Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe de katıldı.

Törende bir konuşma yapan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, eserleri titizlikle değerlendiren jüri üyelerine teşekkür ederek, “Geleneksel hale gelen yarışmamıza ilgi gösteren tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Anadolu Basınının hayat damarlarının kesilmek istendiği böylesi zor günlerde; haber peşinde koşan, toplumu aydınlatma ve bilgilendirmeye çalışan, çok zor şartlar altında görev yapan, mesleğimizin yüz akı tüm basın mensupları her türlü övgüye layıktır. Büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren meslektaşlarımızın ÇGC Basın Yarışması’na gönderdiği eserler; jürimiz tarafından titiz bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Yarışmaya katılan ve ödül alan tüm meslektaşlarımızı kutluyoruz” dedi.

ÇGC Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Mete’nin başkanlığını yaptığı jüride, Başkan Yardımcısı Yasemin Atasoy, Mali Sekreter Murat Yonat, Yönetim Kurulu Üyesi Vahap Ünkat, DHA Bölge Müdürü Bekir Karakoca, İHA Bölge Müdürü Adnan Kulak, ASGD Şube Başkanı Mustafa Boz, Birbuçuk TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Yıldız, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Radyo–Tv Programcılığı Bölüm Başkanı Erdoğan Gürdal, ÇEP Anadolu Meslek Lisesi Gazetecilik Öğretmeni Bekir Dündar ve Radyo – TV Öğretmeni Serap Sönmez görev yapmıştı.

Uğur Dündar ve Haluk Levent'e verilen onur ödüllerinin yanı sıra jürinin kılı kırk yararak yaptığı değerlendirme sonucu şu arkadaşlarımız mesleki başarılarını ödülle taçlandırdı:

Haber Dalı: Can Çelik

Röportaj: Zafer Şahin, Zeynep Ordu

Güncel Yazı: Oktay Erıl

TV Görüntü: Bülent Serin, Yasin Özcan

Haber Foto: Umutcan İşledici

Spor Haberi: Bora Erdem, Beril Solmuşgül

Sayfa Düzeni: Şebnem Arslan, Özkan Usneker

Radyo Programı: Emrah Yavuz – Orhan Işık (Hayatın Artıları – Radyo Güney) Umut Vadeden Gazeteci Ödülü: Elif Ayşenur Bay, Gülşah Özgen, Yağmur Ütücü

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, basın mesleğine yaptıkları büyük hizmetler ve gazetecilik alanındaki üstün başarıları nedeniyle de Ramazan Şanıvar, İsmet Ramazan Selçuk, Bilal Tipi, Düzgün Coşkun, Mehmet Büyükkırcalı ve Tanır Emre Uzelgeçici'ye ÇGC Özel Ödülü verirken, özel ödül kategorisinde ise şu arkadaşlarımız ödüllerini aldı:

Çoban Yurtçu Özel Ödülü: Melek Kurt

Mustafa Gümüşdamla Özel Ödülü: Rıza Akın

Ahmet Yahşi Özel Ödülü: Bayram Bulut

Adnan Dinibütün Özel Ödülü: Yücel Bayluk

Kenan Kutay Özel Ödülü: Hakan Toytekin

Yalçın Öcal Özel Ödülü: A. Engin Kanber

Tüm ödül alan arkadaşlarımı ben de kutluyorum. Basın mensubu arkadaşlarımızın gelecekte daha özgür ve ekonomik, sosyal hakları açısından daha nitelikli olanaklara kavuşacağı yarınlar diliyorum.