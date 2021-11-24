Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Geleceği doğru şekillendirmek için öğretmenler atanmalı

Öğretmenler, Öğretmenler Günü'ne yine buruk giriyor…

Bugün öğretmenlerin çok mutlu olmaları gereken bir gün.

Fakat öğretmen camiasının, çalışanıyla da atanmayanıyla da mutlu olmadığını biliyoruz.

Oysa bir millet ancak öğretmenlerin omuzlarında yükselebilir.

Bakın Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ne demiş öğretmenler için:

“Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.”

Türk ulusunun Başöğretmeni olarak kabul ettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” diye işaret ettiği öğretmenler, çağdaş uygarlık hedefine yönelik olarak; aklın ve bilimin ışığında, aydın nesiller yetiştirerek bu hedefe katkı koymaktadırlar.

Öğretmenler, cehalete karşı verilen savaşın önderleridir.

Her türlü zorluğa rağmen, sevgi ve sabırla, büyük fedakârlıklar göstererek yeni nesilleri geleceğe hazırlarken aynı zamanda ulusumuzun ve ülkemizin de geleceğini biçimlendirmektedirler…

Yeryüzünün en kutsal ve en saygın mesleklerinden birini sürdüren öğretmenlerimiz her zaman başımızın tacı olmalıdır, olacaktır.

Ancak , öğretmenlerimiz son yıllarda giderek hak ettiği değeri almak bir yana; işsizlik, umutsuzlukla imtihan edilmektedir.

Öğretmenlerin sorunlarını dile getiren vekillerin bu çabaları iktidar kanadında yeterli ses bulamamaktadır.

Örnek vermek gerekirse, Bölgemiz CHP milletvekillerinden Burhanettin Bulut, Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut ve Orhan Sümer, İyi Parti'den Metanet Çulhaoğlu'nun öğretmenlerin sorunlarını dile getiren beyanları, TBMM'ye verdikleri soru önergeleri sık sık bizlere de bülten olarak gelmekte, fakat milletvekillerimizin bu yoğun çabaları Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümet cephesinde ses bulamamaktadır.

Rakamlar farklı olsa da bugün Türkiye'deki öğretmen açığı yüzbinlerle ifade edilmektedir.

Tüm branşlara mensup atanmayan öğretmenlerin sorunu artık bir ülke dramı haline gelmiştir.

Mesleklerini gurur ve onurla sürdürmek isteyen on binlerce öğretmenin ya işsizlik kıskacında olduğu veya tezgahtarlıktan tarım işçiliğine kadar alanlarda çalışmak zorunda bırakıldıkları her gün gazete haberlerine yansımaktadır.

Maalesef çok sayıda öğretmenin geçim sıkıntısı, işsizlik nedeniyle girdikleri depresyon sonucu yaşamlarına kast ettikleri de acı bir bilgidir.

Dolayısıyla, Öğretmenlerimizin gündeme geldiği böyle bir günde gelecek adına sevinç duymamız gerekirken kaygılarımız artmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığından ve iktidardan beklentimiz, bir an önce mümkün olduğu kadar fazla sayıda öğretmen atamasını yaparak, hem on binlerce gencimizin gelecek kaygısına son vermesi hem de yüzbinlerce çocuğumuzun eğitimden mahrum kalmasının önüne geçmesidir…

Öğretmenler Günü kutlu olsun!…