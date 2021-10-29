Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kışla Yolu’nun trafiğe kapanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor

Bundan bir süre önce, Sinanpaşa'dan başlayıp Adana'da yeni yapılan Adliye Binasının (Sarayının) önüne doğru gelen ve bir kısmı buradan devam eden Kışla Yolu'nun Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından kapatılmış olan bölümünün açılması gerektiğini yazmıştım.

Bu yazıyı yazmaya neden olan birçok faktör vardı.

Yeni Adliye Binası olmasa da bu yolun trafiğe açılması gerekiyordu ama Adliye buraya taşınınca yolun açılması daha da şart oldu. Çünkü günde binlerce çalışan, on binlerce vatandaş bu yeni binaya gidip gelmeye başladılar.

Adliye Binasının açılması Yüreğir için de çok beklenen bir yatırımdı.

Çünkü uzun zamandır işleri kesat olan Yavuzlar, Kışla, Sepici, Köprülü, Akıncılar, Kazım Başer gibi mahalleler bu açılıştan çok olumlu yönde etkilenecekti.

Burasının esnafı adliyenin açılmasını dört gözle bekliyordu, ekonomik sıkıntı içindeki esnaf, kebapçısından, bakkalına kadar satış yapacak, para kazanacak, Yüreğir'in ekonomisi canlanacaktı.

Ancak İl Jandarma Komutanlığı yıllar önce kapatılan bu yolu bir türlü açmıyordu.

Bunun için birkaç yazı yazdım.

Bu arada Yüreğir Belediye Başkanı sayın Mehmet Fatih Kocaispir de yolun açılması için beyanatlar verdi. Hatta sayın Kocaispir'in yolun açılması için yetkililerle bizzat görüştüğünü rica ettiğini biliyorum. Fakat sonuç alamadı.

Düşünün bir Belediye Başkanı kendi ilçesindeki bir yolu açtıramıyorsa, o başkanı seçmiş olan halkın isteği doğrultusunda iş yapamıyorsa ne denir? Bunun demokrasideki tarifi ne olur?

Bu konuyu Adana'nın değerli gazetecilerinden sevgili arkadaşım, dostum Özcan Aladağ da kendi gazetesi olan Çukurova Barış Gazetesinde manşetten vererek dile getirdi.

Özcan Aladağ da yıllardır Yüreğir'de yaşayan bir gazeteci olarak bölgesinin sorunlarını çok iyi biliyordu.

Görüşmemizde Özcan Aladağ bana bu yolun geçmişiyle ilgili ilginç bilgiler verdi.

Aladağ, özetlemek gerekirse; “Ben yıllardan beri belediye Meclislerini takip ediyorum. Üstelik de yıllardır Yüreğir'de oturuyorum. Bu yüzden Yüreğir'in sorunlarını çok iyi biliyorum. Bu yol gerçekten de Yüreğir için çok gerekli, kapatılması çok yanlış bir an önce açılması gerekiyor. Bu yol yıllar önce Aytaç Durak döneminde orada açılan petrol istasyonu para kazansın diye kapatılmıştı. O yol kapatılarak Kışla Caddesi'nden giden araçların yeni petrol istasyonu önünden geçmeleri böylece petrol istasyonunun iş yapması amaçlanmıştı. Ondan sonra da bir daha da açılmadı. Fakat artık açılmalı, Yüreğirli bunu bekliyor” dedi.

Özcan Aladağ'ın gazetesinde yazdığına göre de Belediye Meclisinde bu konu gündeme gelmiş.

İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Yüreğir'in sevilen simalarından dostum Recai Mercimek de bu konuyu gündeme getirmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bu konuda çaba göstermesini istemiş.

Ancak yine gazetede yazdığına göre Zeydan Karalar bu konuda oralı olmamış.

Ben önceki yazılarımda hem Adana Valisi'ne, hem Büyükşehir Belediye Başkanı'na hem de Jandarma Bölge ve Alay Komutanlıklarına hitaben, bu yolu derhal açmaları gerektiğini belirten satırlar kaleme almıştım.

Ancak kâale alınmadı.

Öğrendiğime göre yolun açılmaması için güvenlik gerekçesi öne sürülüyormuş.

Ben Türkiye'nin her tarafını gezmiş, savaş muhabirliği yapmış, en olaylı dönemlerde Hakkari'de, Şırnak'ta, tüm Doğu ve Güneydoğu'da bulunmuş bir gazeteciyim.

Daha güvenlik nedeniyle bir komutanlığın önünden geçen yolun kapatıldığını görmedim.

Evet orada önlemler alınıyordu, bariyerler konuluyordu, duvarlar örülüyor, kum torbaları diziliyordu ama yolun kapatıldığını görmedim.

Önlem almak için vatandaşın yolunu kapatmak mı lazım.

O halde eski Kolordu Komutanlığı olan şimdi Tümen Komutanlığının, Orgeneral İzzettin Çalışlar Kışlasının, Askerlik Şubesinin de önünü kapatalım kimse geçmesin.

Böyle şey olur mu? Olmaz.

Sayın Vali Süleyman Elban! Bu işe bir an önce müdahale ediniz ve yolu açtırınız.

Sayın Başkan Zeydan Karalar, siz de geçenlerde yolu yukarıdan gören bir yere gitmişsiniz ve adliyenin önündeki sıkıntıya bizzat şahit olmuşsunuz, siz de derhal bu konuda harekete geçmelisiniz?

Ben konunun takipçisiyim.

Bu konuyu defalarca yazmıştım, yine de takip edip, yazmaktan geri durmayacağım.

Ta ki o yol açılıncaya kadar!…

En büyük bayram kutlu olsun

Bugün en büyük bayramımız olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetimizin 98’inci kuruluş yılını gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Bu vesileyle ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Ulu Önder Atatürk, kahraman silah arkadaşları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, saygı ve özlemle anıyor, tüm okurlarımın bayramını ben de bütün içtenliğimle kutluyorum.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki; Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!…