Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Koca ilçe çene cerrahı bekliyor, beyler hiç oralı olmuyor

Bundan dört ay kadar önce yazdığım bir yazıda eskiden Adana'nın bir ilçesi olan ancak daha sonra Osmaniye'ye bağlanan Kadirli ilçemizdeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bir çene cerrahisinin olmayışı yüzünden 120 bin nüfuslu ilçe sakinlerinin yaşadıkları sorunları gündeme getirmiş ve bir çok il merkezinden daha fazla bir nüfusa sahip olan Kadirli'de bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istemiştim.

Ben Kadirlili değilim. Orayla da ilgili bir işim yok. Ancak Kadirlili çok sayıda tanıdıklarım, eşim, dostum var ve bu bilgileri onlardan alıyor, onların sorunlarını dile getiriyordum ki bu da zaten benim görevlerimden birisiydi.

Sorun önemsiz gibi görülse de büyük bir sorundu.

Çünkü Kadirlililer, her insanın yaşamında belki en az bir iki kez gitmek ihtiyacı duyacağı çene cerrahisi uzmanına ihtiyaç duyuyorlar ancak maalesef bu sağlık gereklerini yerine getiremiyorlardı.

Bunun için genç yaşlı demeden Kadirlililer sabah erken saatlerinden itibaren yollara düşerek, belki bir gün öncesinden tanıdıklarının yanına ya da otelde konaklamak zorunda kalarak Osmaniye'ye veya Adana'ya gidiyorlardı.

Bu da bir ilçe açısından önemli bir sorundu.

Zira diş tedavi işlemleri bildiğimiz gibi genelde bir defada bitmeyen bazen günlerce haftalarca işlemin sürmesini gerektiren uygulamalardı.

Peki biz yazdık da ne oldu diyeceksiniz?

Sorun çözüldü mü?

Ne gezer efendim, ne gezer?

Biz yazalı aradan 4 ay geçmiş olmasına rağmen koca ilçenin bu çene cerrahisi uzmanı sorunu bir türlü çözülmedi.

Oysa Kadirli'nin de bağlı bulunduğu Osmaniye'nin kaç tane milletvekili var.

Osmaniye ve Kadirli iktidar partisine büyük oranda oy vermiş ilçeler.

Osmaniye'nin Valisi, İl Sağlık Müdürü, iktidar partisinin il başkanı, başkan yardımcıları var.

Kadirli'nin Kaymakamı ilçe sağlık müdürü var.

Neden şimdiye kadar bu sorunu çözmediler.

Bana dört ay sonra bunları düşündüren şeyler Kadirli halkının durmak bilmeyen haklı şikayetleriyle birlikte, Sumbas Kaymakamlığı'nın sayfasında okuduğum şu haberdi:

“Kaymakamımız Sayın Mehmet Furkan Taşkıran’a Ziyaret” diye başlayan haberde Osmaniye AK Parti Milletvekili Sayın Mücahit Durmuşoğlu, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Sumbas AKP İlçe Başkanı Erol Kaplan, Sumbas İl Genel Meclis Üyesi Veli Ganİ, Kadirli AKP İlçe Başkanı İsmail Oruç, Kadirli İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Gürlek ve Harun Özdemir ile Kadirli AKP Gençlik Kolları Başkanı Hakan Narcıoğlu'nun Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran’ı makamında ziyaret etmeleri anlatılıyordu.

Osmaniye'nin ve Kadirli'nin yetkili isimleri varmış ve Sumbas Kaymakamına “Hayırlı olsun” ziyaretine gitmişler.

Gitsinler tabi. Elbette gidecekler.

Ama madem Osmaniye'nin, madem Kadirli'nin bu kadar etkili ve yetkili isimleri var, neden şimdiye kadar vatandaşın bu sorununu çözmediniz?

Sumbas'ı ziyaret ediyorsunuz da ne sorunlarını çözeceksiniz? Kadirli'nin ne sorunlarını çözdünüz ki Sumbas'ın sorunlarını çözeceksiniz?

Sayın Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'na sormak isterim:

Neden ilinizdeki sağlık müdürlüğü eğer yeterli değilse Sağlık Bakanlığıyla temasa geçip bu sorunu çözmediniz?

Bir çene cerrahisi uzmanı atamak o kadar mı zor?

Bildiğimi kadarıyla çok sayıda genç çene cerrahisi uzmanı var ve bunlar arasında atanmayı bekleyen adaylar var.

Ayrıca bazı bölgelerde de yığılmalar var. Neden şimdiye kadar bu sorunu çözmediniz?

Bu arada sayın Kadirli Kaymakamı'na da sormak isterim, siz neden şimdiye kadar bu sorunu çözmediniz?

Eğer yazdınız, başvurdunuz, yapılmadıysa; bir daha yazacaksınız? Yine yapılmazsa bir daha yazacaksınız? Vilayeti, Sağlık Müdürlüğünü gerekirse aşındıracaksınız.

Öyle birbirlerinizi ziyaret etmekle vatandaşın işi çözülmez.

Bak sizlerin ihmali yüzünden Kadirlili vatandaşın bu sorunu aylardır askıda bekliyor.

Öyle şık şık elbiseleri giyinip, boyalı ayakkabılarla birbirlerinizi ziyaret etmekle vatandaşın sorunu çözülmez.

Böyle devam ettikçe daha çok kan kaybedersiniz.

Herkes unutsa; vatandaş ağrıyan dişinin acısını, çektiği sıkıntıyı unutmaz.

Bir de gazeteci olarak ben hiç unutmam.

Bakın 4 ay sonra tekrar bu sorunu yazdım.

Takibe devam edeceğim.

Ta ki vatandaşın sorunu çözülene kadar…