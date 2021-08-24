Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Mersin’den kötü, Adana’dan iyi örnek

Biz vatandaş olarak polisimizin, askerimizin, hakim ve savcılarımızın, bürokratların, milletvekillerin, belediye başkanlarının, valilerin kısacası kamu hizmetinde bulunan tüm devlet görevlilerinin işlerini yaparken, hakkaniyeti, adaleti, vatandaşın yararını gözetmesini isteriz.

Bu tüm yurttaşların son derece doğal bir haklarıdır.

Kamu görevlileri de esasen buna göre davranmak zorundadırlar.

Kamu görevlileri bu hizmetlerini yaparken vatandaşa karşı olan sorumluluklarının yanı sıra ast-üst ilişkilerinde de gereken saygıyı göstermeli, örnek olmalıdırlar.

Bunları diyerek sözü Mersin'de AKP'li vekil Zeynep Gül Yılmaz'ın kendisini bir ihbar nedeniyle durduran trafik polisine karşı olan tavrına getirmek istiyorum. Bu değerlendirmemin hemen ardından da bu kez Adana'dan yine bir AKP'li yetkilinin bu kez övgü ile bahsedeceğimiz davranışına yer vereceğim.

Mersin AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durdurarak görevi gereği kontrol yapmak isteyen trafik polisine sarf ettiği “Şerefsiz” , “Ekibine tükürürüm” diye yaptığı hakaretler tüm Türkiye'de tepkiyle karşılandı.

Başta Mersinliler olmak üzere her görüşten vatandaş, kendilerini temsil etsin diye TBMM'ye gönderilen ve topluma örnek olması gereken bir vekilin böyle bir tavrını hayret ve dehşetle izledi.

Üstelik bayan olması sebebiyle biraz daha kibar davranmasını beklediğimiz Vekil Yılmaz'ın bu davranışının basına yansımasından sonra Mersin valisi Ali İhsan Su'nun, bizzat görevini yapan polisleri açığa aldırması ise skandalın ikinci perdesiydi.

Vali olarak herkesin valisi olması gereken Ali İhsan Su, şehrin bütün asayiş ve trafik yükünü çeken polis teşkilatının kalbini ciddi biçimde kırmıştır.

O polis teşkilatı bundan sonra AKP'li bir yetkiliye, suç işlese bile kendisine karşı duracak, işlem yapacak gücü kendinde bulabilir mi?

Bulamaz…

Böyle birbirine bağlı iki kötü örnekten gelelim Adana'ya…

Yine bir AKP'li yetkiliye…

Bu kez konumuz, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir…

Belediye Basın ve Kültür Müdürü Osman Nuri Ünsal'ın geçmiş yıllarda Atatürk'ü alaya alan, küçültücü mesajları ortaya çıkıyor.

Olay sosyal medyada konu oluyor.

Birçok vatandaş, olaya tepki gösterip Osman Nuri Ünsal'ı kınayan mesajlar yazıyorlar.

Yüreğir Belediyesi'nde Başkan Mehmet Fatih Kocaispir, olay kendi döneminden önce gerçekleşmiş olmasına rağmen derhal Teftiş Kurulu'nu devreye sokarak söz konusu müdürün eylemleri hakkında soruşturma açtırıyor.

Ve… Soruşturma sonucunu bile beklemeden o müdürü tüm görevlerinden alıyor…

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Başkan Mehmet Fatih Kocaispir'in Atatürk'e olan saygısı ve O'na karşı yapılacak bir saygısızlığa asla müsaadee etmeyecek tavrı vurgulanıyor…

Sonuç, Yüreğir'de önce eleştirilen Belediye, iki gün sonra insanlar tarafından takdir ediliyor…

İşte bir yanda Mersin'de olduğu gibi, halkın vekili olmasını istediğimiz bir milletvekili devletimizin koruyucu değerlerinden olan polisimize yönelik küçültücü ithamlarda bulunup bütün Türkiye'nin tepkisini çekerken…

Diğer yanda Adana'da olduğu gibi aynı partiden bir belediye başkanı Atatürk'e yapılan bir saygısızlığa asla müsaade etmiyor ve gereğini yapıyor, alkışı da alıyor…

Evet, böylece kimin nasıl kazanıp, kimin nasıl kaybettiği çok ortada değil mi?

Umarım, tüm yetkililer bu iki örnekten çarpıcı bir ders çıkarırlar…

Çünkü ders çıkartmayanın kendisi çarpılıyor!..