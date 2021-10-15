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Üniversite gezi teknesine tekrar kavuşabilir

Geçtiğimiz günlerde Seyhan Baraj Gölü çevresinde dolaşırken, gözüm bir ara Baraj Gölünün engin mavi sularına ve karşı sahillerde yer alan yemyeşil koylara takıldı.

Tam karşımda da Çukurova Üniversitesi’nin şimdi eski rağbet gördüğü günlerden uzak olan Kayıkhane Tesisleri duruyordu…

Orada bir zamanlar, Çukurova Üniversitesi eski Rektörlerinden , Adanalıların yakından tanıdığı ve sevdiği saygın bir bilim insanı olan Prof. Dr. Yalçın Kekeç döneminde, yaptırılan güzel bir gezi teknesi (katamaran) vardı.

Bu gezi teknesi kimleri ağırlamamıştı ki…

Kuzey Kıbrıs'ın efsane lideri eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'tan, YÖK üyelerine kadar, TÜBİTAK Başkanı'ndan yabancı akademisyenlere kadar, Adana'ya gelen çok sayıda devlet adamı, bürokrat ya da sanatçı burada ağırlandı, Adana ve Seyhan Baraj Gölü'nün muhteşem güzelliği tanıtıldı.

Hatta ben de o zamanlar Akşam Gazetesi'nin Bölge Müdürü olarak görev yapıyordum. Sayın Kekeç, o zaman gazetecileri de konuk etmiş ve gölde iki üç saatlik bir gezi yaptırırken bizlere de Adana kebabı ikram etmişti.

Bu tekne, büyük emeklerle yaptırılmıştı ve Çukurova Üniversitesi'nin envanterine kaydedilmişti.

İşte merak ettim ve bu tekneyi araştırdım.

Ancak araştırma sonucu büyük üzüntü ve hayal kırıklığına uğradım.

Meğer bu tekne Kekeç'ten sonraki yıllarda (Önceki rektörler döneminde) kızağa çekilmiş.

Bakımsız bırakılmış. Çürütülmüş.

Çürütülmüş diyorum, çünkü bu tekneyi kullanmayacaklarsa bile bir tarafa çekip korumamışlar, Güney Marina'nın oraya, yağmurun, güneşin, çamurun altında doğal iklim koşullarına maruz bırakıp adeta çürümeye terk etmişler.

Devletin devamlılığı unutulmuş, bunun milli bir servet olduğu, Çukurova Üniversitesi'nin bir demirbaşı olduğu, yapımına büyük emek ve para harcandığı göz ardı edilmiş…

Böyle bir milli servetin heba edilmesine gönlüm razı olmuyor.

Bu nedenle buradan Çukurova Üniversitesi'nin yeni rektörü sayın Prof. Dr. Meryem Tuncel hocama seslenmek istiyorum.

Sayın Hocam, sizden önceki yönetimler döneminde yapılmış bir aksaklığı lütfen düzeltin.

Bence o gezi teknesini çürümeye terk edildiği yerden kurtararak, biraz masrafla, yeniden kullanılabilir ve Çukurova Üniversitesi ile Adana'nın yararına hizmet verir hale getirebilirsiniz.

Tabii ki takdir sizin…