Bu aralar Malatya, ilçesi Yeşilyurt sebebiyle gündemden düşmüyor. İlk olarak, Yeşilyurt Belediyesi, Gri Pasaport skandalı ile buharlaşan insanlarla gündeme geldi; şimdi de yine Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ailesine ait beton santralinin, belediyenin ihale ile yaptırdığı inşaata gaz beton satışıyla bir kez daha gündemde…

Malatya haber com sitesi, bu konuyu tarafsız bir şekilde tüm gerçekleri ile ortaya koymuş. Tabii ardından etraf toz dumana karışmış.

Değerli Okurlar, belediyelerin temel görevi, ilçe sınırları içinde yaşayan insanların yaşamlarına müspet katkılarda bulunmak, ortak ihtiyaçlarını karşılamak, gündelik hayat kalitesini yükseltmek ve kolaylaştırmaktır. Bundan dolayı da yasalarla tanımlanmış görevlerin tümünü eksiksiz olarak yerine getirerek sosyal belediyecilik yapmalıdır dedikten sonra, gelelim esas konumuza.

Yeşilyurt Belediyesi ilçe sınırları içindeki belediyeye ait arsaya “Yeşil Topsöğüt Konakları” adlı projesiyle, konut inşaatı yaptırıyor. Bu inşaat, belediye tarafından ihale ile DURA Mühendislik Ltd. Şirketi'ne veriliyor. DURA aynı zamanda Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binasını da yapan şirket.

Konunun ortaya çıkma sebebi ise, iş ve işlemlerini saydam biçimde yürütmek zorunda olan belediye tarafından değil de CHP'nin tek Malatya Milletvekili ve “Cesur Yürek” Veli Ağbaba tarafından ileri sürülen ve dürüst gazetecilik faaliyeti ile gündeme taşınan bir iddiaya, adı geçen şirketin cevap vermesi.

Peki; bu da Malatya'da ki ‘Ruhsar Pekcan Olayı' denilebilecek bu iddianın içeriğinde ne var?

İddiaya göre; 136 daire, 6 iş yeri ve kapalı otoparktan oluşan Yeşilyurt Belediyesi'nin de ‘prestij ve vizyon projemiz' diye tanıtımını yaptığı bu büyük inşaatın, gaz betonu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ailesine ait beton santrali tarafından veriliyormuş…

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bu iddiayı dillendirip, Başkan Çınar'a “Bir belediye başkanı, yönettiği belediyeye kendi şirketinden malzeme satabilir mi?” sorusunu yöneltince, Belediye Başkanı Çınar “Sen misin bu konuları gündeme getiren” diye Ağbaba'ya saydırmaya başlıyor.

Başkan Çınar, “Aileme ait olan firma, Malatya ili çevresindeki gaz beton imalatı yapan tek firmadır” dedikten sonra; partisine, kurumuna, şahsına ve ailesine yönelik itibar suikastları ve algı operasyonları ile saldırıldığını da dile getiriyor”.

İhaleyi alan şirkete, malzeme konusunda yönlendirme yapılamayacağını ilave edip, ağa dayılarından öğrendiği yöntemle konuyu gündeme getiren milletvekiline yönelik, “Esasen Genel Başkan Yardımcılığı'nı yaptığı siyasî parti ve kendisinin terör örgütleri ve teröristler ile ahlâk, edep ve insanlıktan uzak ilişkilere dayalı siyaset tarzı, ilimiz için utanç kaynağıdır” sözlerini sarf ediyor!

Sayın Çınar, bir ilçe belediyesinin inşaat yaptırması tabii ki de görevleri arasındadır. Ancak bu inşaat neden sosyal konut değil de yukarıda sözünü ettiğiniz gibi bir 'prestij ve vizyon projesi'?!

Belediye, halka hizmet yeri midir yoksa ticaret yapma yeri mi?

Yeniden Yeşilyurt Belediyesi'ne dönersek, böyle bir dönemde, ‘prestij ve vizyon projesi' diyerek bu inşaatı yaptırmak uygun mudur?

Ayrıca ilçenin tüm alt ve üst yapı sorunları çözüldü de sıra konutlar inşa etmeye mi geldi?

Bu inşaatın ihale koşulları kamuoyu ile paylaşıldı mı?

Yoksa siz de, bu inşaatı belediyenin cebinden bir lira çıkarmadan mı yaptırıyorsunuz?

Aile şirketiniz bu yörede tek olabilir ancak kentte, gaz beton bayiliği yapan herhangi başka bir firma yok mu? İhalede gaz betonla ilgili nasıl bir koşul var?

Şirket, sizden gaz beton isteğinde bulunduğunda, “ben bu ilçenin Belediye Başkanı'yım, etik olarak size, aile şirketimden gaz beton VEREMEM” demeniz daha uygun olmaz mıydı?

CHP ve Milletvekili için söylediklerinizin yanında, yine Ağbaba'yı kast ederek, “Bu iddialar, gaz beton alanında farklı bir markanın bayiliğini yapmasına dayanmaktadır. Malatya ilinde gaz beton üretiminin yapılmaya başlanması ile işleri azalan bu şahıs, ticarî çıkarını siyasî alana çekerek iftira atmıştır” demeci, iddiaları cevapsız bırakmanın yanı sıra ucuz bir söylem değil midir?

Siz bunu söylediğiniz zaman, yurttaş da size dönüp “Pandemi nedeniyle tüm inşaat sektörü durmuşken siz de kendi aile işletmenizi düşünmüşsünüz” derse haksız duruma mı düşer?

Sayın Başkan, çok uzun bir metin olan basın açıklamanızın sadece kısa bir bölümünü paylaştım. Ama anlayamadığım, basın açıklamanızda üç kez Sayın Cumhurbaşkanı'nın adını geçirdiniz. Doğrusu buna bir anlam veremedim. Bu yaşananlarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne ilgisi var?

Merakımı hoş görün ama acaba geçtiğimiz hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından “görevine son verilmiştir” ifadesiyle görevden alınan Bakan Hanım'a da mı siz örnek oldunuz da, o da başında bulunduğu bakanlığa kendi şirketinden dezenfektan alımı yaptı?

SON SÖZ: Malatya Hükümet Binası önünde büyük bir İNÖNÜ Heykeli vardır. Bu heykelin oturduğu kaide üzerinde şu yazar… “ADIN TEMİZ, HATIRAN AZİZ KALACAK”