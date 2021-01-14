Çocukluğumuzun kabusu günümüzün kurtuluşu: AŞI

Tüm dünya bir yılı aşkın süredir Covid-19'la boğuşuyor. Özellikle yoksul ve kalkınmakta olan ülkeler ekonomilerinin yetersizliği sebebiyle salgından daha çok etkilendi. Tabii ki ABD ve AB de salgından etkilendi. Çok can kayıpları oldu ancak ekonomileri güçlü olduğu için belirli sürelerde uyguladıkları sokağa çıkma yasakları ile kısa sürede önlem alabildiler.

Salgının başlamasıyla gelişmiş ülkeler sorunun çözümü olan aşı için hemen çalışmalara başladılar. Nitekim çalışmalar sonuç verdi ve şu an da çeşitli aşılar dünya gündemine oturdu. Hatta Almanya'daki aşıyı bulan bilim insanlarının Türk olması ülkemde büyük bir mutluluk yarattı.

Türkiye'deki aşı çalışmalarının sona yaklaştığı ve yakın bir dönemde de faz çalışmalarının tamamlanacağı da ifade ediliyor.

Bu illetin en kısa zamanda kontrol altına alınması şart. Hem ekonomik hem de psikolojik açıdan insanımız sınırda! Sağlık çalışanlarımız mahvoldu. Yani durumumuz kritik.

Başlarda ülkemizde sadece Çin aşısı adıyla anılan aşıda karar kılındı. Daha sonraki zamanlarda Pfizer/BioNTech aşısından da temin edileceğinden söz edilmeye başlandı.

Ekranlardan Çin aşısı 11 Aralık'ta geliyor dendi ama aksaklık oldu ancak şimdi temin edilebildi. Ve sonunda 3 milyon aşının geldiği müjdesi verildi, aşılanma sağlıkçılarla başladı.

Tüm medya organlarında ve TV'lerde alternatif aşı tartışmaları yapılıyor. Genelde sorular;

– Neden sadece Çin aşısı?

– Gelen miktar kime yetecek?

– Aşının devamı ne zaman gelecek?

– Biontech aşısı geldi de sadece belirli kesimlere mi yapıldı?

– Öyleyse neden kendilerine Biontech aşısı da, halka Çin aşısı?

– 84 milyon insanın tamamı ne zamana kadar aşılanacak?

Bu ve buna benzer birçok soru ve eleştriler havada uçuşuyor, bu da halk arasında büyük bir kafa karışıklığına sebep oluyor. Bir yetkili çıkıp da net bir şekilde anlatsa sorun bitecek!

Ülkemin büyük çoğunluğu Çin aşısı olacak gibi görünüyor. Bu aşının III. faz çalışmaları olumlu çıktı, çıkmadı, Brezilya'da III. faz sonuçları 50.3 çıktı, eyvahtı oydu buydu lüksümüz yok.

Aşı yaptırmak bir seçenek olarak düşünülmemelidir. Burada yapılması gereken risk yarar hesabıdır ve bu noktadan bakılınca yararı ağır basmaktadır.

Ülkemi Yönetenler; gelin ülke gerçeklerini “siyasete” bulaştırmadan tüm açıklığı ile ortaya koyalım. Bu ülkede 84 milyon birlikte yaşıyoruz. Ülke ekonomisinin ciddi sorunları var. Bu miktarda aşının temini ekonomik sıkıntı nedeniyle uzayacak gibi.

Bu ekonomik sorunlar da durup dururken buralara gelmedi. Ülkeyi 18 yıldır yukarıdakiler yönetiyor. Eğer biz aşı problemini kısa sürede çözemezsek, ekonomi gittikçe daha zora girecek, işsizlik artacak ve üretemez hale geleceğiz. O nedenle tez elden bu aşı işi hallolmalı.

Bize en az 120 milyon aşı gerekli. Bugünkü ekonomik koşullarda bu sayıda aşı sağlanmasının zor olacağını siyasileri bilmem ama halkın büyük çoğunluğu tarafından anlaşıldı.

ÖNERİ

Sağlık Bakanlığı belirleyeceği birkaç marka aşıyı aracısız, doğrudan ithal etsin ve eczanelere dağıtsın. Dileyenler aşıyı belli ücret ödeyerek alıp yaptırsın. Ücret ödeyemeyecek yurttaşlara da devlet hastanelerinde ve aile hekimliklerinde ücretsiz yapılsın.

Böylelikle yığılmaların da önüne geçilir ve kısa sürede aşılanma bitmekle kalmaz, aynı zamanda;

– Sağlık kuruluşlarının yoğunluğunu azalır

– Yaz turizmine hazır oluruz

– Piyasalar açılır, kapalı iş yeri kalmaz haliyle işsizlik azalır

– Üretim artar

– 65 yaş üstü özgürlüğüne kavuşur

– Eğitim normale döner

-SGK'nın büyük harcamaları azalır

Yönetenler, aşı temin edilemezse üzülerek söylemeliyim ki çok yakında karaborsa aşı piyasası oluşacaktır. Bu aşıların da ne olduğu belli olmadığından birçok komplikasyon yaşanacaktır. Allah korusun kaçak aşıya bağlı ölümler bile olabilir.

Çok Değerli Devlet Büyüklerimiz; sizler her şeyi kuşkusuz çok iyi bilirsiniz, bu da size Allah vergisi!

Lütfen bu önerimi okuyunca sakın sen kimsin de bize akıl veriyorsun, hadi oradan, demeyin. Hele de bizden iyi mi bileceksin derseniz, üzülürüm. Ama sorabilirim; madem öyle, neden üç kuruşluk maskeyi dağıtamadınız?

SON SÖZ: “AŞIYI İLKİN CHP'LİLERE YAPALIM, İŞE YARARSA MİLLET KURTULUR, YARAMAZSA VATAN KURTULUR.” ERBAA CAMİİ İMAMI AYHAN KESKİN