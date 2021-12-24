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Kripto para?

Ülkenin içinde bulunduğu bu denli sıkıntılar yetmezmiş gibi, son dönemlerde bir de KRİPTO para belasına bulaştık gibi görünüyor.

Tüm dünya da Kripto para yoğun biçimde alınıp satılıyor. Derken bu para biriminin ülkemizde de alınıp satıldığını biliyoruz. Ancak henüz ülkemizde neyin nesi olduğu belli olmayan Kripto para nedeniyle, bazı üç kağıtçıların çok sayıda yurttaşı dolandırıp milyonlarca lira çarparak ortadan kayboldukları medya da çarşaf çarşaf yer alıyor.

Ülke de henüz bu konularda yasallaşmış bir uygulamanın olduğunu da sanmıyorum. Bu nedenle bu Kripto para olayına gireceklerin çok dikkatli olmaları ve güvenilir ve donanımlı firmalarla ilişki içinde olmaları gerekiyor.

Kripto para ile ilgili sosyal medyadan alıntı bir öykü!

Bir köy yakınında çok sayıda maymun yaşıyormuş. Bir gün köye bu maymunları satın almak için bir tüccar gelir.

Tüccar maymunun tanesini 100 USD’a satın alacağını ilan eder.

Köylüler adamın deli olduğunu düşünür.

Akıllı birinin başıboş maymunların tanesine 100 USD ödemeyeceğini düşünürler.

Buna rağmen bir kaç köylü bir kaç maymun yakalayıp tüccara verir ve maymun başına 100 USD alır.

Bu haber kısa zamanda yangın gibi yayılır ve halk maymunları yakalayıp tüccara satar.

Bir kaç gün sonra tüccar maymunun tanesini 200 USD'a alacağını ilan eder. Tembel köylüler kalan maymunları yakalamak için koşuşturur. Yakaladıkları maymunların adedini 200 USD'dan satarlar.

Daha sonra tüccar maymunların tanesini 500 USD'a alacağını duyurur. Köylülerin uykusu kaçar. Kalan 6-7 maymunu yakalayıp maymun başına 500 USD'ı alırlar.

Köylüler merak içinde yeni duyuruyu beklemektedir. Tüccar bir hafta için evine gideceğini ve dönüşte maymunun adedini 1000 USD'a alacağını duyurur.

Köylüler çok üzgündür. Çünkü ortalıkta 1000 USD'a satacakları maymun kalmamıştır.

Tüccarın bıraktığı eleman köylülere elindeki maymunları gizlice tanesi 700 USD'dan satabileceğini söyler.

Haber yangın gibi yayılır. Tüccar maymunun tanesini 1000 USD'a alacağına göre, maymun başına 300 USD kâr vardır.

Ertesi gün tüm köylüler maymun kafesi önünde kuyruk olurlar. Tüccarın adamı maymunların hepsini adedi 700 USD'dan satar. Zenginler topluca maymun satın alır. Fakir köylüler ise maymun alabilmek için tefeciden borç para alırlar.

Köylüler maymunlarına iyi bakarak tüccarın dönüşünü bekler.

Fakat kimse gelmez.

Köylüler tüccarın yardımcısına koşar. Fakat o da tüymüştür.

Köylüler hiç bir işe yaramayan, kimseye satamayacakları başıboş maymunların tanesine 700 USD ödediklerini anlarlar.

SON SÖZ;

Tilki'ye sormuşlar;

Seni tavuk çiftliğine müdür yapalım,

Ne kadar para istersin?

Tilki; Para pul istemem

BEN DAVA ADAMIYIM.