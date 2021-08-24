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Okullar açılıyor

Uzun bir aradan sonra 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitim başlayacak. Hayat bu anlamda da normale dönerken tedbiri de kesinlikle elden bırakmamak gerekiyor. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, COVID-19 önlemleri kapsamında, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve elbette ki öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken noktalar olduğunu hatırlatarak önemli bilgiler aktardı…

EN ÖNEMLİ GÖREV OKUL YÖNETİMİNE DÜŞÜYOR

Öncelikle okul yönetimine büyük görevler düşüyor. Okullarımızda da aynen hastaneler ve sağlık kurumlarındakiler gibi benzer önlemler alınması gerekiyor: Her gün okula gelen tüm personelin, öğrencilerin ve öğretmenlerin o gün sağlıklı olup olmadıkları sorgulanmalı. Öğrenci, öğretmen ve tüm okul çalışanlarının ailelerinde COVID-19 hastalığı tanısı almış kişilerin olup olmadığı araştırılmalı. Zira, okullarda gün boyu büyük bir kalabalık bir arada bulunduğu ve yine akşamüstü bu kalabalık evlerine gideceği için, okulda gerçekleşebilecek yüksek riskli bir temas tüm aileleri riske atmış olacaktır. Bu nedenle okulda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak için tüm fiziksel düzenlemeler yapılmalıdır. Maske ve dezenfektan herkesin kolayca ulaşabileceği yerlerde bulundurulmalıdır. Okulda pozitif bir kişi saptandığında filyasyon ve risk değerlendirmesi iş yeri hekimi veya hemşiresi tarafından yapılmalıdır.

ÖZELLİKLE RİSKLİ GRUPTAKİ ÇOCUKLARDA AŞI ÖNEMLİ

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 yaş üstü ve kronik hastalığı olan çocuklara aşı tanımlanmış durumda. Yeni varyantların çocuklarda da ciddi seyredebileceği belirtilmektedir. Bu nedenle özellikle riskli gruptaki çocuklarda aşı çok büyük önem taşımaktadır.

Bununla birlikte aileler de çocuklarındaki değişiklikler konusunda dikkatli olmalı. Çünkü COVID-19 erken tanımlandığında izolasyon yapılacağı için daha fazla kişiye bulaşma riski de önlenmiş olacaktır. İçinde bulunduğumuz ay itibariyle diğer üst solunum yolu etkenleri de saptanmaya başlandı. İnsan koronavirüsleri ve diğer soğuk algınlığı virüsleri de COVID-19 ile benzer semptomlar gösterebilmektedir. Dolayısıyla özellikle çocuklarda sık karşılaşılan üst solunum yolu bulguları çok iyi takip edilmelidir. Burun akıntısı, baş ağırısı, halsizlik, iştahsızlık, karın ağrısı ishal gibi semptomları olan çocukların yakından takip edilmeleri ve çocuk hekimleri tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerekir.

NEZLE GRİP BELİRTİLERİ VARSA OKULA GÖNDERMEYİN

Özellikle evde ileri yaşlarda ebeveynleri olan çocuklar için bu durumun daha da önem kazandığına dikkat çeken Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, şu uyarılarda bulundu:

Ailelere düşen en önemli sorumluluk, nezle grip benzeri belirtileri olan çocukları okula göndermeyip en kısa sürede bir doktora götürmeleri olacaktır. Ayrıca, SARS COV-2 PCR testi pozitif çıkan çocukların mutlaka okul idaresine bildirilmesi gerekir. Bu şekilde pozitif öğrenci ile teması olan diğer öğrenciler ve okul çalışanlarının takibi mümkün olabilecektir.

Bütün yazılanlardan anlaşılabileceği gibi aslında en önemli sorumluluk okul yönetimlerine düşmekle birlikte veliler ve okul yönetiminin bu konuda işbirliği yapması da çok önemlidir.

Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya'ya, veliler ve öğrenciler adına teşekkürler.