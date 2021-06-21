Bir hırka, bir zeytin tanesi yerine açık büfe

Diyanet artık parayı nereye harcayacağını şaşırdı, “Meal Yazım Stratejileri Çalıştayı” adı altında 3 gün boyunca 5 yıldızlı otelde toplantı yaptı. Parası kimden çıktı?

Ne oldu “Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz” sözüne? Bir hırka, bir zeytin tanesi yeterliydi, beş yıldızlı otelde açık büfeden aşağısı kesmedi! Millete de bu zor günlerde sabretmesi, ucuz sebze için akşam pazarına gitmesi söylendi.

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Hali hazırda yüzlerce meali zaten yazılmışken hayırdır! Neyin stratejisi? Güncelleme mi geldi? Bir yerleri mi değişti?

Haksızlık da etmeyelim! Araştırdılar, geliştirdiler daha önce mekruh sayılan sigaranın 1.400 yıl sonra haram olduğunu buldular, fetva verdiler. Tebrikler!

“Kurslarda bir tuğlası olana cennetten ev verilecektir” diyerek emlakçılara taş çıkartmışlardı. Bu sayede halkımız cennette de toplu konutlarda oturacağını anladı. Muhtemelen bunu da araştırmalar sonucu bulmuşlardı. Boşuna harcamıyorlar o kadar parayı…

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Bütçeden Diyanet'e ayrılan ödenek 12 milyar 977 milyon lira… Böl 83 milyon nüfusa… Kişi başı 156 lira… Dört kişilik bir ailenin diyanete zorunlu katkısı yıllık 624 lira… Camilerde toplanan yardımları, yapılan bağışları hiç sayma…

Kralını koruyan, onun yararına ve çıkarlarına göre fetva veren, semirdikçe semiren, yoksul halka sabretmesini söyleyen, kalabalıkları korkuyla kontrol eden Vatikan gibi diye düşünmeyin sakın! Ne alakası olabilir ki?

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Araştırma yapıldı, Türkiye'de yaşayanların en az güvendiği mesleklerin başında yüzde 11 ile siyasetçiler ardından yüzde 12 ile din adamları geldi. İyi mi?

Güvenilmemesinin nedeni, ülkede ikisi de siyasi… Baktılar ne yaparsan yap olmuyor, yeni bir ekonomi modeli geliştirdiler. Türkiye'yi bu krizden ancak Allah kurtarır diye düşündüler.

Haliyle mümkün olduğunca fazla din görevlisi istihdam edip ekonomin kurtulması için dua ediyorlar. Zira kabul görmüyor işte!

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Emeklinin aldığı banka promosyonlarına “harama yakın” açıklaması yapılmıştı. Yeni bir ölçü birimi mi geliştirildi? Nasıl oluyor yakınlığın hesaplama yöntemi?

Harama yakın, metroya beş dakika… Yani haramsı! Cehennemde tam yanmıyor, hafif kızarıyoruz. Tabii bunu harama yakınlık derecesine göre hesaplıyoruz.

Ne de olsa söyleyen din adamı… Sahi Müslümanlıkta “din adamı” diye bir kavram var mı? Yok! Peki ya zırhlı Mercedes?

2071'de 128 milyar dolar yerinde!

Merkez Bankası bugünden başlayıp 18 bin 285 gün boyunca her gün aralıksız olarak kenara 7 milyon dolar ayırsa… Bundan tam 50 yıl sonra kayıp 128 milyar dolar rezervlere geri konulmuş olacak.

Boşuna “2071 hedefi” demiyor herhalde… Malazgirt'in 1.000'inci yıl dönümünde böyle bir soru ve sorun kalmayacak. Bu sayede 117 yaşına geldiğinde böyle hadsiz sorulara muhatap olmayacak.

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“128 milyar dolar nereye gitti diye soruyorlar. Bunlar maalesef sorma hakkını kendilerinde görebiliyorlar” demişti… İşte bu kadar kolay heba ediliyor ülkenin birikmişi…

Merkez bankaları dalgalı kur sisteminde döviz satmazlar… Serbest piyasaya açıklama yapmadan müdahil olamazlar. Yaptılar, oldu! Ben de sordum soruyu…

Türkiye neden Afganistan'da?

Türkiye, NATO toplantısında Amerika ile masaya oturduğunda bir tek Afganistan konusunda mutabakata vardı. Dışişleri Bakanı konu ile ilgili açıklamalar yaptı.

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“ABD'nin çekilme kararıyla diğer müttefikler de çekiliyor” İyi güzel…

“Havaalanının işletilmesi ve güvenliği Afganistan için çok önemli” O zaman işletsinler…

“Afganistan yönetimi de Türkiye'nin burada kalmasını istiyor” Ben de Megan Fox'un benimle kalmasını istiyorum.

“Afganistan'ın ihtiyacı olduğu sürece Afganistan'ın yanında olacağız” Neden? Bir askerimiz ölürse orada, ne diyeceksiniz çocuklarına? Afganistan sağ olsun mu?

“Bu, sadece askeri güç olarak orada olacağız anlamına gelmiyor” Ohoo iş yavaş yavaş inşaata geliyor!

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 5'li müteahhit grubu için “Onlar her yerde var” demişti. Afganistan'dan da eksik kalmadılar galiba…

Sanki yapılacak projeleri Taliban'dan korumak için Türk askeri görevli gibi geldi… O kadar da değildir ama… O kadar mı yoksa?