“Dolar indi ekonomi düzeldi” sanıyorlar!

Dolar, Türk Lirası karşısında 8.50 seviyelerini geçmiş, kopmuş gidiyordu… Türkiye ekonomisi zaten bitmiş, okeye dönüyordu.

Önce kendi atadığı Merkez Bankası Başkanı'nın gözünün yaşına bakmadı. Kapıya koydu, gönderdi. Oysa o sadece bir emir eriydi… O kadar kötüydü ki kimse itiraz bile etmedi.

Sonrasında ekonominin başına getirdiği damadını affetti… Zira kendisi öncesinden istifa etmişti. İşin orası biraz karışık… Nitekim o günden sonra kendisini ne gören oldu ne duyan…

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Zira süre kazanmak için bile bunlar yetersiz hamlelerdi… Hukuk reformu, demokrasi reformu yapılacak denildi. Hukukun üstünlüğü ve yasalara saygının geçerli olmadığı, adaletin arandığı ülkelere para gelmediğini biri mi söyledi?

Piyasaların inanması için önceden yürürlüğe konulan saçma sapan birkaç düzenleme kaldırıldı. Faizler yüksek yüksek artırıldı. Piyasa dostu birkaç açıklama yapıldı. İyi, güzel, bak aklın yolu bir denildi… Reformlar beklenilmeye başlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan; “2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır” açıklamasını dün bir kez daha yaptı.

Gerçeklerle yüzleşme zamanı… Saray açısından bakarsak dolar bayağı bir düştüğüne göre artık bir şey yapmaya gerek kalmadı. Tekrar yükselirse yalandan yapılır birkaç hamle…

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Türkiye reform yapabilme kabiliyetini yitirmiş bir ülkedir… Peki, reform dedikleri nedir? İktidardan biri çıkıp bize anlatsa ya yapısal reformun ne olduğunu?

Burada cevaplanması gereken soru; “Türkiye'nin reform yapmaya niyeti var mı?” Hadi var diyelim… Ne yapacak? Nasıl yapacak? Yapacak irade var mı?

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İşte o yok! Mevcut düzen bugünün kuralları üzerine kurulmuş. Reform demek düzeni yıkıp yenisini inşa etmektir ki, AKP içerisinden dahi tepki çekeceği aşikârdır.

KDV indirimi reform mudur? Ya da teşvik vermek? Hayır, düzenlemedir. Bilemedin güncellemedir. Ama adama reform diye yuttururlar.

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Ciddi bir yapısal reform paketi, yüzlerce konudan değil, en önemli birkaç temel konudan oluşur. Tabii çorba yapmak istiyorsanız o başka…

Ekonominin göçtüğü sır değil… Reform dedikleri bir çeşit yapılacak işler ya da temenniler listesi… Böyle gitmeyecek anlamında umut vermek gerekiyor ki sesler yükselmesin. Bir süre daha idare edilsin.

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Ayağımıza kadar gelen onca fırsatı teptikten sonra şimdi reform ipine tutunup yeni bir hikaye yazmaya çalışıyorlar. Yazamazlar! Bildikleri tek şey yasaklamak! Tehdit etmek. Karalamak. Terörist, Fetöcü, şucu, bucu diye yaftalamak…

Okuduğunuz bu yazı bile açıklanacak diye anlatılan reform paketinden daha verimli oldu! Neden yapamayacaklarını anlattım dolu dolu… Kıymetimi bilin…