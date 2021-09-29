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Dolar neden yükseliyor acaba?

Merkez Ban-kası Başkanı Kavcıoğlu göz göre göre yapılan faiz indirimi hatasını nedenlendirmeye çalıştı.

Önce “Dolarda yükselişin sürmesi için neden yok. Rezervlere bir yılda 50 milyar dolara yakın para gelecek” dedi.

Sonrasında, zenginlerin saldırılardan korunmak için çok yüksek duvarlar arkasındaki evlerde yaşamak zorunda kaldığı ülkeleri, Türkiye'nin CDS denilen kredi risk priminin yüksek olmasını eleştirmek için kullandı.

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Sadece kurduğu bu cümleler bile Türk Lirası'nın değerini düşürmek için dosta korku, düşmana güven veren bir neden…

Kahvede otururken yan masadaki dayıdan duysanız ciddiye almazsınız ama Merkez Bankası Başkanı söyleyince bir acayip duruyor.

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Hem faizleri indirip hem de doları tutmaya çalışırsan… Piyasaya para sürüp sanki hiçbir şey olmamış gibi davranırsan…

Bunu daha önce de yapıp müdahale için 128 milyar doları harcamışsan… Ve doların yükseldiğini değil, Türk Lirası'nın neden değer kaybettiğini kavrayamamışsan… Ekonomi kim vurduya gider, gelen geçen dalga geçer…

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Öncelikle CDS yüksekliği ülke güvenliği ile alakalı bir konu değildir. Sokakta yürüme riski hiç değildir… Yabancı para cinsinden tahvillerin ödenme riskidir… Sigorta primidir… Algılanan batma ihtimalidir…

Nerede kullanılır? 5 yıllık Türkiye CDS'leri 400 puan ise… Bunun anlamı elindeki Türk tahvilini CDS garantisine bağlamak isteyen kişi ya da kurum, tahvilin değerinin yaklaşık yüzde 4 oranında ekstra risk primi ödemesi gerekir.

Genel bir ifadeyle yüzde 2'den borçlanacaksa yüzde 6'dan borçlanır dolar bazında…

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Karşılaştırdığı ülke Brezilya… Türkiye'nin yarısından daha az risk primi ile borçlanıyor. Neden? Öncelikle hammadde ihracatçısı… Daha da önemlisi ülke dış borcun gayrisafi hasılaya oranı yüzde 32 seviyesinde… Türkiye'nin dış borç oranı ne kadar? Yüzde 62'de…

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Rezervlere girecek 50 milyar dolara gelirsek… Para nereden gelecek? Bir yerden para bekliyorum adamları gibi konuşursan kimse ciddiye almaz tabii… Nitekim hayallerle yaşıyor Merkez Bankası Başkanı denildi.

Ülkeye para girerse veya çıkış olursa rezervlerde artış veya azalış olur. Yapılan ikili anlaşmaların orta ve uzun vadede pek anlamı yoktur. Nitekim onlar faiz, ödenen borçtur.

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Şöyle anlatayım… Ülkeye değil 50 milyar dolar, 150 milyar dolar da girer… Türkiye dünyanın en ucuz ülkelerinden biri…

Zira ucuz olmasının da var bir sebebi… Kötü yönetimi… Kimseyle tartışmadan kafaya göre alınan kararlar… Bu saatten sonra ağzımızla kuş tutsak, yabancı yatırımcı kallavi para sokmaz ülkeye…

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Hadi kafası iyiydi Türkiye'ye geldi, market zinciri kurmaya karar verdi. Ertesi gün kapıda zabıta… Pahalıya satıyorsun diye başlıyor soruşturma açıp ceza yazmaya…

Bununla mı uğraşacak? Ne işi var Allah aşkına? Bu yönetime gelmez o para!