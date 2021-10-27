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Kara para – Ak para

Kara para aklamayı önleme ve terörist organizasyonların finanse edilmesini engelleme konusunda yetersiz kalıyor diye Türkiye'nin “gri liste” kategorisine alınma kararı faiz indirim kararı ve dolar artışının gölgesinde kaldı.

Yıllardır uyarıyorlardı… Sebebi de Türkiye'ye giren çıkan paranın kaynağı belli değilmiş… Güzel kardeşim, bu ülkede ne paralar dönüyor bizim haberimiz yok! Gidip de size mi açıklayacaklar?

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Yolsuzluklar ya “ticari sır” ya “devlet sırrı” kapsamında memlekette.. .Zaten böyle bir olay hayatın olağan akışına aykırı bizim ülkede…

Biri çıkıp “nereden buldun” diye sorsa cevap hazır nasıl olsa; “Oğlumun sünnetinde yapıştırdılar!” Ne kaydı ne kuydu var.

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İşte Sedat Peker anlattı teker teker… Kıymetli arazilerin el değiştirmeleri, arazi rantı, para aklanmaları, mala çökmeler, istenilen rüşvetler, uyuşturucu… Bir baktık hepsi doğru… Ne oldu?

Para baronlarının vatandaşlık almasından, kaçak teröristlerin iş yeri açmasına kadar… Kaldı mı ekmeğini yemeyen bu ülkenin?

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Hele bir ara Reza diye biri yaşıyordu bu memlekette… “Orospu ile memurun bahşişi işin başında verilir” deyip rüşvet dağıtıyordu. Yandaş kanallarda arkasına Türk bayrağı koyup röportaj veriyordu. Sonra da yabancıların Türkiye'ye oyunu…

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Yapılan uluslararası incelemede Botswana ve Mauritus listeden çıkarıldı. Haritada göstersene yerlerini… İşte onların yerine Türkiye dahil edildi.

Oda arkadaşlarımız Kamboçya, Gana, Zimbabve, Myanmar, Pakistan, Nikaragua, Suriye, Uganda… O oldu!

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Ülkenin ekonomisinin durumu öylesine kritik ki… Neyin parası olduğu fark etmez. Yeter ki gelsin… Sadece para da değil… Altın, gümüş, pırlanta… Ederi olan ne varsa…

Yeşil yeşil dolarlar olur, renkli Euro'lar olur, kraliçe resimlisi, çekik gözlüsü… Çek, senet dâhil hepsi kabul edilir. Takasa girilir. Karası, grisi hatta petrol mavisi de fark etmez. Türkiye affetmez!

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İyi güzel de ne fark edecek listenin beyazı, grisi? Çok şey! IMF daha beş ay önce araştırdı. Listelerin grisine alındın mı, dış kaynak ve yabancı sermaye girişleri azalıyor. Bunun Türkiye için anlamı 20-25 milyar dolarlık kayıp oluyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, bu kararı emsal göstererek Türkiye'yi kendi kara para listesine dahil edebilir. Nitekim 128 milyar doları buharlaştıran her tür parayı yıkar diye de düşünebilir. Sonrasında üç kuruş mal satmak için çırpınıp dur…

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Bu listeye alınmamız neticesinde yurtdışından kaynak çekmemiz ve şirketlerin yurtdışında hesap açması zorlaşacak. Türkiye'den yapılan uluslararası para transferleri daha fazla sorgulanacak. Zaman alacak.

Gri listeye girmenin faturası milyarlarca dolar olacak. Zira bunun yanında yitirilen saygınlık, itibar ve güvenin maliyeti nasıl hesaplanır bilemiyorum. Acaba kim utanacak?