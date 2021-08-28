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Kârı en kötü bankaya “en iyi” ödülü!

Halkbank, Stevie Awards'ın “iş dünyasının Oscarları” diye nitelendirilen ödül programında finansal hizmetler ve bankacılık alanında altın ödülü kazanarak, dünya genelinde “yılın en iyi bankası” seçildi.

Sadece bu kadar ile de kalmadı. Toplamda 7 altın, 12 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 20 ödül kazandı. Bu gurur hepimizin ama ufak bir pürüz vardı!

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Arkadaş, bu Halkbank'ın kârı geçen yıla göre yüzde 93 oranında azaldı. Banka utanmasa zarar yazacaktı. Kamu bankası olmasa, Hazine'den yardım almasa takla atacaktı. Daha kötüsü var mı?

En iyi banka seçildi. Bu durumda diğer bankaların hali merakımı cezbetti… Nasıl eften püften ödül dağıtıldığını anladınız mı şimdi?

Hisse fiyatları 2013 yılından beri düşüşte… Türk Lirası bazında 5'te birine, dolar bazında 22'de birine kadar geldi. Bankanın piyasa değeri 1 milyar 390 milyon dolara geriledi. Neredeyse BİM mağazalarının dörtte biri…

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Çok başarılar ya… Sadece bu yılın ilk yarısında banka üst yönetimine 6.7 milyon lira ödeme yapıldı. Geçen yılın ilk yarısında bu rakam 5.6 milyon liraydı…

Öyle demeyin: aralarında kadim bankacılar var. Mesela RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin aynı zamanda Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi… Part time bankacı kendisi…

AKP'li eski belediye başkanı Mevlüt Uysal var. Son seçimde Büyükçekmece adayıydı, seçilemeyince Halkbank Yönetim Kurulu'na atandı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Meltem Taylan Aydın da Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi…

İlahiyat mezunu Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Maksut Serim…

AKP'den Ordu milletvekili adayı Sezai Uçarmak…

Gençlik Spor Bakanlığı müsteşarlarından Faruk Özçelik…

Tek tek saymaya gerek yok… Hepsi AKP tandanslı çok azı banka ile alakalı bir yönetim kurulu… Kaçı diğer işlerini ayarlayıp kredi komitesi toplandığında katılabiliyorlar acaba?

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Yılın bankası Halkbank, bir gece yarısı dolar kuru 6.55 seviyesindeyken 3.72'den dolar sattı. Euro kuru 7.62'den işlem görürken 4.32'den Euro verdi.

Tam 1.763 müşteri bu hatadan yararlanıp 4.6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Çiftlik gibi… Peki, alanlar kimdi? Sonrasında ne oldu? Bilen yok!

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Oysa çok daha büyük dertlerimiz var bankayla… Halkbank, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu delmek ve kara para aklamak suçlamalarıyla halen sanık olarak yargılanıyor.

Davayı vekaleten yürüten savcı yerine sermaye piyasalarındaki yolsuzluklar ve dolandırıcılık soruşturmalarında uzman Damian Williams yeni başsavcı olarak asaleten atandı.

Davada çoğunluğunda Rıza Sarraf'ın itiraflarının bulunduğu 50'den fazla “gizli dosya” var. Nitekim Amerika, Türkiye'yi bu dosyalar ile tehdit edip her defasında istediğini alıyor.

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Belki bir süre daha oyalanırlar. Zira kongre ve özellikle Türkiye aleyhtarı senatörler bu davanın peşinde… “Ermeni soykırımı” kelimesini Amerikan Başkanı'na kullandıranlar, Halkbank'a neler yapmazlar? Sahi Halkbank davasından ceza almadan sıyrılabileceğimize inanan var mı? Çalışanına ceza verip hapis yatırmışlar. Şirketin suçu yokmuş diye karar mı alacaklar?

Cezayı öderken, milyar dolarları sökülürken ödülleri satarız artık!