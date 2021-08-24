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Keşke memur yerine ayçiçek yağı olsalardı!

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin gözü bu toplantıdaydı. Sendika, memur ve memur emeklileri adına, 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için yüzde 8+6 maaş zammı için anlaştı.

Memurları fena şımarttılar. O kadar parayı ne yapacaklar? Güle güle harcasınlar! Halbuki “memur” değil de “ayçiçek yağı” olsalardı sadece bu yıl ocak-ağustos arasında yüzde 61 zam alacaklardı.

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Arkadaş, bu sendika 2022 yılı için yüzde 21 zam istemedi mi? Yarısını verdi! Neyini kabul etti?

Ortada ne seyyanen zam var ne sözleşmeliye kadro… Refah payı yok. Maaşlarda iyileştirme yok. Her seçimde söz verilen 3600 göstergeden haber yok!

Sözleşmede, enflasyon farkı denince kaç artı kaç olduğunun bir önemi de yok! Önce enflasyonu geçmesi gerekli… Az kalırsa enflasyon farkına tamamlanıyor. Enflasyonu belirleyen ise devlet kurumu… Anladınız siz onu…

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Memur olunca işveren kim oluyor? Hükümet! Memurlar iki senede bir hükümetle pazarlığa tutuşuyorlar. Bütün memur ve emeklileri temsilen, Memur-Sen masaya oturuyor.

Yıllardır kabul edilen zam teklifi, resmi enflasyonun altında bir düzeyde gerçekleşiyor. Memurun alım gücü falan kalmadı.

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Sarı sendika nedir? İşverenin gizliden denetiminde bulunan sözde sendikaya denir. Yapay zeka sendikadır. Ciddi ciddi pazarlık yapıyormuş havası doğurur. Pazarlık sonucunda havasını alır. Başarı gibi gösterir. Müjdeyi verir.

Nitekim Türkiye'de sendikacılık, aynı parti sempatizanı olan memurların bir araya geldiği bir oluşum haline geldi. İktidar kimse, ona yakın sendika her zaman en çok üyeye sahip oldu. Gidip de kendisini desteklen partiyi zora düşürecek hali yoktu!

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Niye sendika yöneticilerine maaşlar ödenip, masrafları karşılanıyor? Neden sendikalar var? Gerçek enflasyonun yüzde 30'larda olduğu bir ortamda civcive yem atar gibi yüzde 5+7 zam için mi?

Sendika değil adeta iktidar partisinin bir kolu… Daha seçim olmadan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı ilan etmişti. Referandumda 81 ilde, meydanlarda “Evet” kampanyası yürüttü. Atılan oyları kontrol etti! Sanki partinin kurucu üyesi!

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İstatistik kurumunun açıkladığı enflasyon rakamına inanıyorlar da dışarı çıkıp alışveriş yapmıyorlar mı? Kabul ettikleri zam oranıyla alacakları en fazla yarım kilo kına…

Sendika ne isterse istesin, iktidar yine vermek istediğini veriyor. Zaten bundan azını vermezlerdi! Bir ay boyunca boşu boşuna toplandılar. O toplantılarda içilen su bile zarar.