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Kripto paranın terörist olmasına az kaldı!

Açıklamasıyla çok şaşırtmadı ama bir kere de savaşma… Nedir? Ne değildir? Ne işe yarar? Ben bu durumdan nasıl faydalanırım acaba?

Erdoğan gençlerin sorusu üzerine bizim “Bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok” diyerek başladı. “Kripto paraya açılma” nedir kimse anlamadı.

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Asrın lideri olmak herkesle, her şeyle, her cephede savaşmayı gerektirir mi? “Kripto paraya karşı ayrı bir savaşımız ayrı bir mücadelemiz var” diye devam etti.

Aklıma ilk anda dolar 2.60 Türk Lirası'ndan işlem görürken “Sakın dolar almayın, duvara çarparsınız” demesi geldi… Sahi, “kripto para nedir?” diye sormak da kimsenin aklına gelmedi.

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Bilmek zorunda da değil bu arada… Kripto paraları yılların ekonomistleri bile anlamıyor. İnternet gibi… Kim bunun sahibi? Google neden bu işi bedava yapıyor? Şimdi 1.9 trilyon dolar piyasa değeri…

İlk kripto para Bitcoin'in bu 12'nci yılı… Amerika ticaretini engellemeye çalıştı. Kapattı… İnsanları hapse attı. Yine de başaramadı.

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Nitekim bu durum dünyada en çok rezerv para olan doların tahtını sarsıyor. Dünya finansını kontrol etmesine karşı tehdit oluşturuyor. Onlar da kripto paralar ile dolar arasında kuvvetli bir bağ kurmaya çalışıyor.

Bu işin mantığını burada anlatamam ama dünyada finansal sistem kökünden değişiyor. Biz ne yapıyoruz? Sanki dünyada Türk Lirası'nın puldan farkı varmış, matah bir para birimiymiş gibi kapıları kapatıyoruz. Fırsatı tepiyoruz.

Bu durumu nasıl ülkenin lehine kullanabiliriz diye çalışmalar yapacağımıza mücadele yoluna gidiyoruz.

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Orta Çağ'dan bir türlü çıkamadı ülke… Zamanında kendileri Youtube, Twitter, Wikipedia'yı da yasaklamışlardı. Şimdi maşallah hepimizden daha aktifler…

Bu işler için koskoca İletişim Başkanlığı kuruldu. Arka kapıdan binlerce trol besleniyor. Sahi onların maaşı nereden ödeniyor?

Teknoloji ile uğraşma kafayı sıyırma!

Bu topraklarda zamanında matbaayı engellemiş, sanayi devrini küçümsemişti… Düşünce yapısı olarak bir arpa boyu yol almamışız belli ki…

Eğitimli gençler durup dururken bunu sormuyor. Önemli olan kripto paralar değil ki! Önemli olan teknolojisi…

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Prompter olmayınca tabii kolay değil ama soru sorulduğunda “Blok zincir teknolojisi bir devrimdir. Yok saymak mümkün değildir. Ülkemizde de gelişmesi için her adımı atmaya hazırız” deseydi…

“Kripto paralara gelirsek, tüm yeni gelişmelere açığız. Bizim burada devlet olarak yapmamız gereken yatırımcıları korumak ve bu piyasayı düzenleyip borsa platformlarını denetlemek” diye devam etseydi… Samimi olmasa bile belki gençleri etkilerdi.

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O sözü İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi bitmeden zaferini ilan eden Binali Yıldırım'a vermeyi tercih etti. Teknolojinin bi tanesi… “Bu bilişime fazla kafayı yorarsan, sıyırırsın” demişti.

Bu sefer de aklıma bilgisayar faresini sanki gerçek fare gibi eğri büğrü tutuşu geldi! Mousepad yamuldu, gözleri yaşlı. Anası ağladı.

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Gençler verdikleri mesajları aldılar mı bilemem ama iktidara karşı azıcık muhabbetleri kaldıysa onu da kazımaya çalışıyorlar ıspatulayla…

Bu işin böyle gitmeyeceğini anlamışlardır bana kalırsa… Zira kendisini en çok ben seviyorum ama çevresi fena…

Zeki çocuk ama çalışmıyor!

Erdoğan sosyal medyayla ilgili olarak “Sosyal medyayla ilgili attığımız adım gençliğimizi çok daha huzurlu, rahat hale getirmek ve bundan sonraki süreçte kendisini tamamıyla derslerine vermesini sağlamak” dedi…

Veli toplantısında “aslında zeki çocuk ama çalışmıyor, kendini derslere vermiyor” klişesinin vücut bulmuş hali… Sahi gençlerin sosyal medyadan huzursuz ve rahatsız olduğunu kim söyledi? Yine mi enişte?

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Dakika başı; “şunu sil, bunu sil” diye arıyorlar temsilcileri… Sosyal medyada sansürü meşrulaştırmak bütün dertleri…

Twitter bile isyan etti! “Türkiye'nin atılan tweetlere dünyanın tamamından daha fazla sansür talep eden ülke” olduğunu açıkladı.

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Ne olacağını söyleyeyim; Burası Türkiye… Her şeyde olduğu gibi bu da baskı unsuru olarak kullanılacak. Belli bir noktadan sonra muhalif söylem filtresi açılacak.

Bunlar istiyor ki devlet memuru gibi sosyal medya mecralarına bir adam koysunlar. Muhalefet edenlerin tek tek hesapları kapatılsın engellesin. Hatta yetmez daha da fazlası gelsin!

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İşsizlikten kendini yaktı biri… Kaldır! Kayınçosunu kurumunun başına atadı. Kaldır! Dört yerden birden maaş alıyor partili… Kaldır!

Vakıf yurdunda çocuk istismarı… Kaldır! Şatafat, israf, rant siyaseti… Kaldır! Arap'ın aldığı Kanal İstanbul arazisi… Kaldır!

Bunları okuma… Dersten kafayı kaldırma. Çalış baban gibi, eşek olma.