Kriz varsa insanlar nasıl çıkıyor tatile?

Ekonomi cahillerinin en sevdiği ortamdır bayram tatilleri… “Türkiye'de kriz varsa tatil yörelerindeki bu kalabalık da neyin nesi? Kriz falan yok kardeşim, yalan hepsi…” diye laf atıp sürüne sürüne gözden kaybolur kendileri…

Fenerbahçe'nin maçına gidip tribünleri gözlemleyip ülkede başka takım tutanın olmadığını söylemek gibi… Anlamak istemiyorlarsa anlatamazsın ki!

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Şöyle… Türkiye'de her 100 liralık maaşın 50 lirası en zengin yüzde 20'nin cebine giriyor. Ülkenin geri kalan yüzde 80'i diğer 50 lirayı bölüşüyor.

Türkiye'nin nüfusunu 84 milyon olarak kabul etsek, 16.8 milyon kişi gayet rahat yaşıyor. Çemberin dışı ya zor zar idare ediyor ya da sürünüyor.

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Gelelim tatil işine… Tüm Türkiye'de konaklama sektöründe yatak sayısı toplamı 2 milyon 60 bin civarı… Bunların tamamı kalabalık Ege ve Güney sahillerine ait desek bile talep patlaması yaşanan uzun tatiller için yetmez.

Nitekim bu yıl salgın sebebiyle yurtdışına da gidilemediğinden ortam daha da kalabalık… Bayram nedeniyle gelen gurbetçilerimizi, arabanın yanına çarşaf atan gençlerimizi de sayarsak resim netleşiyor.

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Bu zerzevatın bir de “Para yoksa AVM'ler neden dolup taşıyor” versiyonu vardır. Her daim her ortamda rastlanır. Genelleme yapmaya bayılır.

AVM'ye giriş kaç lira? Bedava… Evde oturmaktan sıkıldıysa ne yapacak? AVM'ler aynı zamanda yazın klima, kışın soba…

Zira şehrin içerisinde gezecek sokak, park, bahçe mi kaldı? Kaldırımlar bile otomobil parkı yapıldı. İnsanlar otobanda mı soluklansın? Acı çekeceğine, istikamet en yakın AVM… Dolaşır, çıkarsın.

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Bakın, Hindistan 1 milyar 370 milyon kişilik nüfusuyla dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Oysa 250 milyon kişi, gelirde İsviçre'den bile daha fazla zenginliğe sahiptir.

Türkiye nüfusunun üç katı bir kalabalığı baz alırsan Hindistan dünyanın en zenginleri arasında yer alır! Ne var ki ülkede 100 milyon kişi sokaklarda yaşamakta, yatıp kalkmaktadır.

Hadi Hindistan zengindir desene… Mühim olan bir ülkede lüks tüketim yapabilen zenginlerin olması değil, halkın ortalama gelir ve refah seviyesidir.

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Resmi verilerle konuşayım. Türkiye'de ücretli çalışanların büyük bir bölümünün elde ettiği gelir, bırakın temel ihtiyaçları karşılamayı, insan onuruna yaraşır geçim koşullarını sağlayacak tutarın da gerisinde…

Türkiye'de nüfusun yüzde 58'i eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını bizzat beyan ediyor. Salondan mutfağa zor gidiyor.

Ona bakarsanız ülke mahkemeler, adalet saraylarıyla da dolu… Memlekette adaleti gören oldu mu?

Uçaklar değil paralar uçuyor!

Milyonlarca lira harcayıp Balıkesir'e havalimanı yaptılar. Hizmete açıldığı 18 aydan bu yana tek bir uçağın dahi inmediği ortaya çıktı. Klasik iktidar icraatı… Yine birilerine para kazandırdı.

Zorlasan Balıkesir'e yapılan havalimanını anlatırsın da Bayburt'a yapılan havalimanına ne kılıf uyduracaksın? Bayburt'a yapılan havalimanının maliyeti açıklamalara göre Balıkesir'e yapılanın 4 katı…

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Balıkesir'in nüfusu 1 milyon 350 bin kişi… Ya Bayburt'un? Yaklaşık 90 bin kişi… Henüz o kadar değil ama yaklaşmaya çalışıyor işte…

Almanya'da bile Bayburt'tan daha fazla Bayburtlu var. AVM'ye girsen bir saatte çıkamazsın ama yarım saatte bütün Bayburt'u yürüyerek turlarsın.

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Bayburt az olur diye yanına da Gümüşhane'yi katmışlar. Oranın da nüfusu 175 bin kişi… Topla ikisini 265 bin kişi…

Sadece İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 715 bin kişi yaşıyor. Bu hesaba göre Ümraniye'ye özel havalimanı yapmak gerekiyor.

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Nitekim Bayburt'a hava yoluyla ulaşım için Trabzon ve Erzurum'daki havalimanları kullanılıyor. Taş çatlasa iki saatlik yol… Kastamonu havaalanı ve Tokat havaalanını saymıyorum bile.

Kim, ne kadar sıklıkta sefer yapacak? İhale yine zarar üstüne zarar yazan THY'ye patlayacak. Zorunlu sefer koyacak. Zira havalimanı yapsan muhtemelen pilot Bayburt'u bulamayıp yine Erzurum havalimanına konacak. Aynı şey olacak!

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Havalimanı yapmakla iş bitmiyor. Bırak buradan gelecek gelir ile kendini amorti etmeyi, yıllık bakım masraflarını bile karşılayamayacağı aşikâr! Yatırım değil safi zarar…

Arkadaş, sen yine milletten vergileri toplayıp Bayburt'a yatırımını yap. İstihdam sağla, altyapı projelerine, çiftçiye, tarıma, hayvancılığa havalimanına harcayacağın 500 milyon lirayı aktar…

Yıllardır demiryolu hayali ile yaşayan insanları hayal kırıklığına uğratmaktan vazgeç, söz verdiğin hızlı tren projesini bitir.

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Şahsi merakım bu havalimanlarının yolcu sayısı hesaplarını kimin yaptığı… Bu hesabı özel sektörde yapsa kovmakla kalmazlar, bir daha şirketin binasından içeri sokmazlar.

Amerika'da devleti zarara uğratmaktan kodese atarlar. Avrupa'da sokağa çıkarmazlar. Çin'de ömür boyu pirinç tarlasında çalıştırırlar. Japonya'da harakiri paklar.

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Yapan şirket için fark eden bir şey yok! Taahhüt edilen yolcu sayısının tamamı havalimanına gelmiş gibi parasını alıyor. Devlet şirkete, şirket bankaya, fazlası cebe… Sonra devlet, banka, şirket hepsi millete…

Peki, neden havalimanı yapıyorlar? Hızlı tren ucuza çıkıyor, istenilen kârı bırakmıyor. Uçak daha gösterişli hem de daha çok para bırakıyor. Adamlar bu işin kitabını yazmışlar. Milletin parasını boşa akıtıp cebinden veriyormuş gibi yine millete hava atarlar!