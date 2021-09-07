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Orta vadeli temenniler manzumesi!

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizi atlatmasını sağlayacak yeni bir program daha açıklandı. En önemli değişiklik adının “Yeni Ekonomi Programı” tekrar “Orta Vadeli Program” a dönmesiydi. Acaba Berat Albayrak'a gönderme mi?

Neyin nasıl yapılacağı, ne gibi önlemler alınacağı yok. Ne var? “Bir dilek tut” tarzı sayılar…

İşsizlikten büyümeye, enflasyondan cari açığa, ihracattan bütçeye kadar bir temenniler manzumesi… Nerede tedavisi?

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Gidip de program hakkında konuşmak ve hedeflere anlam yüklemeye çalışmak beyhude bir çabadan öte değil!

Falcılar bile bazen “ay valla tutuyor kız” payesi ile müşteri sayısını artırırken, Türkiye bugüne kadar açıkladığı hedefleri bırakın tutturmayı yanına dahi yaklaşamadı!

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İşin enteresan tarafı Merkez Bankası'nın daha bir ay önce açıkladığı hedefler ile büyük farklar söz konusu…

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak açıklamıştı. Programda yüzde 16.2 olarak yer aldı.

Merkez Bankası'nın yıl sonu cari açık beklentisi 11.3 milyar dolar idi… Programda 21 milyar dolar olarak verildi.

Hangisi? Bence Orta Vadeli Program tabii ki… Çok daha gerçekçi…

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Programın tüm değerleri dolar kuruna bağlı… Buna göre 2021 dolar kuru ortalaması 8.30 olarak açıklandı.

Şu anda 8.05 seviyesinde 8 aylık bir ortalama söz konusu olduğuna göre yılın kalan dört aylık döneminde 8.85'lik bir ortalama hesaplanmış.

Bu yıl için tutturulur da sonraki yıllar için biraz iddialı… Nitekim 2022'de dolar ortalaması 9.27'de… Yüzde 11.7 artış öngörülüyor.

2023't e dolar ortalaması 9.77'de… Yüzde 5.4 artış hesaplanıyor.

2024'te dolar ortalaması 10.27'de… Yüzde 5.1 artış hedefleniyor. 2021-2025 arası beklenen dolar kuru artışı yüzde 23.7 seviyesinde… Tutmazsa hiç biri hedefe ulaşamaz. Tutar mı? Tutmaz!

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Gerçekten bu seviyeleri inanarak mı açıklıyorlar yoksa kendilerini İsviçre ekonomisini yönetiyor falan mı sanıyorlar? Nasıl bir hayal aleminde yaşıyorlar? Polyanna'yı bile kıskandırıyorlar.

Ekonomi kurallarının çalıştırılmadığı bir gecede kafaya göre kanunların çıkartıldığı bir ülkede açıklanan hedeflere bakmak anlamsızdır.

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Ne bütçede para kaldı. Ne israflar sonlandırıldı. Sen istediğin kadar paket aç, yol haritası açıkla… Ekonomiyi getirmişsin el açacak duruma… Güvence sağlayamayan yerde ekonomik program olmaz! Önce adaleti sağla…

Bütün bütçeyi bitir, Türkiye'nin geleceğini yap-işlet-devret projeleri ile yandaş şirketlere zimmetle… Sonra da ülke ekonomisinden iyi bir şeyler bekle! Görürsen benden de selam söyle…