PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülkeye kazığın şahikasını kim attı?

Ülkeye kazığın şahikası Zafer Havalimanı satışa çıktı. Şirket ağlıyor, devlet zararda… Sahi bunun hesabını kim tuttu? Zira attığı kazık içimize oturdu!

Çelişkili açıklamalar söz konusu… Projenin bilinen maliyeti 50 milyon Euro… Raporlarda görünen maliyet 61.1 milyon Euro…

★★★

İtalyan UniCredit Bank, Zafer Havalimanı için 18 yıl vadeli 49 milyon Euro tutarında kredi sağladı. Kefili devlet olunca göster projeyi al krediyi… Devlet sana, sen kredi taksitine, artan da cebe… Sonra devlet, banka, yapan, yaptıran hepsi birden millete…

Normal şartlarda şirket maliyetlerini şişirir ki, daha fazla ödeme isteyebilsin. Enteresan olarak bu projede hesapları şişiren devlet!

İlgili bakanlık soru önergesine verdiği cevapta iyice saçmaladı. Yatırım maliyetinin 150 milyon Euro olduğunu açıkladı.

★★★

İşin enteresan tarafı devlet 2044 yılına kadar işletmeye garanti yolcu parası ödeyecek. Ne kadar? Yaklaşık 200 milyon dolar… Harcadığı babadan kalan miras değil milletin alın teri… Onlardan kestiğin vergi…

Nereden bakarsan bak ortada ciddi “kâr” olduğu görünüyor. Peki, böyle bir işletmeyi şirket neden devredip, kurtulmak ister ki?

★★★

Muhtemelen cevap; işletme giderleri… Onu da bakanlığın açıklamasından anlıyoruz.

“Zafer Havalimanı için ödenen garanti tutarı 26.692.626 Euro olup bu süre içerisinde havalimanının işletme giderleri ise 32.822.290 Euro olarak gerçekleşmiştir.”

Arkadaş size kim oraya, o büyüklükte havalimanı yapın dedi ki? Pardon kimin dediği belli… Kuvvetle muhtemel lüksü seven, büyüklük takıntısı olan biri… Tam olarak ismini çıkaramadım şimdi!

★★★

2021 Ağustos başına kadar geçen yedi ay için verilen yolcu garantisi 768 bin 677 kişi… Havalimanını kullanan yolcu sayısı 2.937 kişi…

Zafer Havalimanı'nın fizibilitesini yapan, bu kadar kişi kullanır diye hesaplayan bürokratların, projeye onay veren müdürlerinin elinin ayarını seveyim. Gözlerinin izanını öpeyim. Hakkımı da helal etmeyeyim!

★★★

Zafer Havalimanı'na sadece İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları zoraki sefer yapıyor. Uçak gecenin körü saat 23:30'da iniyor. Sabah 07:30'da tekrar İstanbul'a doğru yola çıkıyor.

Benim merakım. havalimanında çalışanlar. Sabah 07:30'dan gece 23:30'a kadar ne kalkan, ne inen uçak var. Çalışanlar 16 saat ne yapıyor?

★★★

İstanbul'da havalimanına gitmek için servise gitmek yarım saat… Yol 1 saat… En az 2 saat önce alanda olmak gerekiyor. Etti 3.5 saat…

İstanbul Havalimanı'nda uçağın pistte sıraya girip havalanması, uçuşla beraber 1.5 saat sürer… Etti mi sana 5 saat…

★★★

Kütahya-Uçak-Afyon illeri ortak kullansın diye havalimanı Kütahya sınırları içinde dağ başına yapıldı. Üçüne de uzak. Havalimanı Kütahya'ya 45 kilometre, Afyon'a 60 kilometre, Uşak'a 100 kilometre uzaklıkta.

Hadi uçaktan indin, bavulu aldın, arabaya bindin, zifiri karanlıkta şehre yol kat edildi. Ona da 1 saat diyelim. Ne yaptı? Yaklaşık 6 saat…

Oysa İstanbul-Kütahya arabayla 3.5 saat sürüyor. Yolda yarım saat oyalan, tost ye, ihtiyaç molası… 4 saat…

Kim kullanır? Şunu bana anlatsana… Acele etme 23 yıl daha var nasıl olsa…