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Ülkeyi iddiaya basmışlar!

Ülkeyi iddiaya basmışlar!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bitersek hep beraber biteceğiz… Kazanırsak hep beraber… Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar… Onlara diyorum ki; Sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin… Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer…” diye ülkenin mevcut haline açıklama getirdi.

Faiz sebep, enflasyon sonuçtur diyen onlar değil miydi? Kendi söylüyor insanların enflasyon altında ezileceğini…

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Bu açıklama ülkenin parasıyla kumar oynadığını itiraf etmek değil mi? İki zara 100 binlik olmuş kumarbaz gibi konuşmuş sanki… Aile şirketi değil bu ülke öncelikle… Neden oynuyorsunuz minik çocukların, bebeklerin kaderiyle?

Ekonomi bir bilimdir, matematiktir… Bunun okulu vardır. Oraya gidilir, öğrenilir. Hatta bitirene diploma falan verilir. İyi uygulanırsa zenginleşilir… Kötü uygulanırsa fakirleşilir…

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Kafaya göre bir model yaratıp “ya tutarsa” diye oynarken siz bitin ama bizi neden bitiriyorsunuz? Bu model ile çıkış yok neyini anlamıyorsunuz? Resmen milletin parasıyla deney yapıyorsunuz.

Ülkede planlı programlı bir ekonomi olmadığının ve daha kötüsü planlama yapabilecek yeterlilikte olmadıklarının itirafıdır aynı zamanda bu açıklama… Dur bakalım ne olacak kafasıyla tuşlara basıyorlar 85 milyon kişi adına…

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Bu arada enflasyon geçici falan değil… Bırakın kağıt üzerinde kalem oynatıp verileri değiştirmeyi dansöz oynatsalar yine fark etmez… O enflasyon açıklanan faizlerin yanına falan düşemez!

Hadi bugünü anladık… Şubat, mart aylarında minimum yüzde 30 enflasyon olduğunda ne yapacaklar? Faiz ile enflasyon arasındaki fark 20 puana ulaşınca milleti nasıl Türk Lirası'nda tutacaklar?

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Yine müdahale mi edecekler dolara? Bu müdahaleler işe yarasaydı, zamanında Rusya, 500 milyar dolar rezervini 200 milyar dolara kadar eritmezdi.

Tam 300 milyar dolar sattı yine başaramadı. Ta ki Merkez Bankası Başkanı Putin'e “benim işime karışma” diyene kadar.

Putin akıllı adam. “Haklısın” dedi, kenara çekildi. Faizler kallavi artırdı. Enflasyon kontrol altına alındı. Rusya ancak böyle ekonomisini diriltti…

Bu arada Rusya dünyanın en çok petrol, doğalgaz ve silah satan ülkelerinden biri olarak cari fazlanın kralını veriyordu!

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Yönetimin beceriksizliği neden bizim kaderimiz oluyor? Kazanca ortak mıyız? Biz de sarayda kalacak mıyız? Ejder meyveli smoothieden yudumlayacak mıyız?

Klasik “aynı gemideyiz” muhabbeti… Nedense bu laf hep gemi su alırken söylenir. Kaptanın seyir defterine kaydedilir.

Torpille eş, dost, tanıdığı işe alırken, madenleri, arazileri, ihaleleri peşkeş çekerken, güzel kardeşim “ülkeyi batıracaksınız” diyenler vatan haini ilan edilirken aynı gemide değil miydik? Biz sonradan mı geldik?