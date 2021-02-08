Uzay ajansı ne yapıyor paraları?

İki yılda internet sitesini bile açmayı başaramayan Türkiye Uzay Ajansı, Twitter'dan “9 Şubat'ı bekleyin” ile tarihinde 2'nci paylaşımını yaptı. Sazan avı mevsimi başladı.

Sahi kuruma ne kadar ödenek ayrılmıştı? 2020 için 24.5 milyon lira… Bu yıla da 38 milyon lira… Ne yapıldı? Maaşlar, giderler ödendi. Otomobil alındı.

Yayınladıkları videoda Samanyolu, Uranüs ve Ay görüntüleri vardı.

Uranüs'e de gideriz, Ay'a dört şeritli yol da yaparız anlamını taşıyor olabilir… Samanyolu ise artık saman ithal etmeyeceğiz kendimiz üreteceğiz müjdesidir belki de… Araç sayısı garantisi verilmemiş yolla işimiz ne?

Önce aşı yapsınlar sonra uzaya çıkarlar. Çok önemli bir şey olsaydı açıklama Uzay Ajansı'na kalmazdı. Şahsım saniyesinde çıkıp müjdeyi patlatırdı.

Muhtemelen uzaya kayyum atayacaklar. Amerika, Rusya, Çin, İsrail kusura bakmasın. Biz atarız arkadaş… Yürekleri yetiyorsa “Siz kim oluyorsunuz” desinler… Atı alan çoktan Üsküdar'ı geçti, Uranüs'e gitti.

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Acaba sarayın çatısına çanak anten falan mı taktılar? Onu mu açıklayacaklar? Uydudan 1024 kanal…

Aya giden astronotlar için şehir hastanesi de ihtimaller dahilinde… Cengiz koş ihale var. İyisin yine…

Ay'ı imara açmazlarsa hatırım kalır… TOKİ My Moon Evleri… Ay millet parkı projesi… Cumhurbaşkanlığı Ay Külliyesi…

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Daha Avrupa'ya vizesiz gidemiyoruz, ne Ay'ı? Her yere gittin, bir Ay kaldı! Biz Ay'a gidene kadar Ay bize gelir. Yok, uzayda kara delik bulduk derlerse… Uzayda aramalarına gerek yoktu! O delik Türkiye bütçesinde zaten mevcuttu… Ne atarsan yuttu! Bütçe açığı Türkiye'den Mars'a yol oldu.

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Hesaplamışlardı, 2023 yılında Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecekti. Ekonomik hedefler konusunda bunu açıklayacak kadar uzaylılar…

Uzay hesaplamalarını da böyle yapıyorlarsa kuvvetle muhtemel “yüksek hızlı mekik” E-5'de trafiğe takılır. Mars'a gitmeyi hedeflerken Esenler'de yere çakılır!

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Giden mekik; “Külliye we have a problem” dese… Yapacakları hesapla ancak 2071'de geri döner üsse…

O kadar telefon ile konuştu. Muhtemelen Elon Musk bize mekikte koltuk pazarladı… Bilet kesti. Uzaya bir de sizden birini yollayalım 1-2 milyon dolara götürür, getiririm dedi…

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Daha önce kimler gitmedi ki? Say say bitmez… Porto Rikolu, Kosta Rikalı, Meksikalı, Kübalı, Litvanyalı, Vietnamlı, Arjantinli… Kolombiyalı, Özbek, Moğol, Gürcü, Hintli, Malezyalı, Kırgız, Azeri… Kazak, Afgan, Suudi… Bu sayfa yetmez.

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Ekonomi gündemi meşgul etmemeli… Dünyada iç ve dış mihrakları tükettiklerine göre… Boğaziçi konusu da bir yolla gündemden atılmalı… AKP'nin yeni tartışma teması belli ki uzaylı…

“Uzaylılar benim başörtülü bacıma saldırdılar… Cuma günü gösterimde” miting konuşması başlangıcı… Nefis fikir… Boş yer kalmışsa hemen bir koltuk daha ayarlamalı…

Faiz yükselince ekonomi mi düzeldi?

Ülkede faizler çok yüksek… Bu ortamda ne yatırım yapılır, ne de fabrika açılır. Zira sorunumuz teşhis koymak değil, problemi çözebilmek.

Tespitinin doğru olması sonuçları değiştirmiyor. Faizler yüksek ve düşmüyor. Nitekim faizleri düşürecek olanlar da 18 yıldır bizzat ülkeyi yöneten muhteremler değil mi? Demek yapamıyorlar!

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Faiz sebep değil, bir sonuçtur. Sebepler ortadan kalkmadıkça yüksek seyretmeye devam eder. İşin kötüsü başka sorunların da sebebi haline gelir.

Türkiye'de kalitesiz büyüme ve artan işsizliğin faizlerden çok daha önemli nedenleri var. Sanayileşme para getirmiyor. İnsanlar risk alıyor, yatırım yapıyor, para kazanmıyor.

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Faizleri beklentiler belirler. Bu beklentileri emir-komuta yöntemi ile değiştiremezsiniz. İyi işlerin yapıldığı görülürse faizler kendiliğinden düşer.

Demem o ki, para politikası ile elimizden gelen bu kadar… Bundan sonrası kapsamlı reform paketlerinin hayata geçirilmesi ile mümkün olabilir. O da insanları hapse atarak, üniversitelere kayyum atayarak olmaz.

Sağlık Bakanı baka kaldı!

Sağlık Bakanı Koca; “Günde 2 milyon kişi aşılanacak” demişti. Tam 45 gün önceydi… Bu hesaba göre hepimizin çoktan aşı olması gerekirdi. Ben mi ettim o beylik cümleleri… Çık bir özür dile bari…

Toplam aşılanan sayısı an itibarıyla 2 milyon 615 bin kişi… Bakanın açıklamasıyla 1.5 günlük mesai… Fakat süreci iyi yönetti. Bakın bu yönetilmiş hali… Ya başıboş kalsaydı, düşünün yani…

Okullar, kafe ve restoranlar kapalı, AKP'nin kongre salonları tıklım tıklım… Şahsım doldurdukları için bizzat “teşekkür” ediyor. Maşallah bakan sadece bakıyor!

Gören de parti kongreleri hayati öneme sahip… Esnaf keyiften, hobi olarak işine dönmeye çalışıyor sanacak.

Virüse karşı en büyük silahımız neydi? Oy toplamak, oy almak, oyalamak!