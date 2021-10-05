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Verdik yetkiyi sonrasını biliyorsunuz…

İstatistik Kurumu, Çiçek Taksi tadında enflasyon rakamlarını açıkladı. O nasıl iyimserlikse öyle Polyanna bile afalladı.

İşin özeti geçen yıl 10 liraya aldığınızı bu yıl 11 lira 95 kuruşa alabiliyormuşuz. Nereden? Nasıl? Kaça? Belli değil ama ne olduğu fark etmez, bana da alsın bulursa o fiyata…

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Neyse ki ülke yönetiminin alanı ekonomi… Buldu hemen çareyi… Önce “Verin bu kardeşinize yetkiyi” dedi… Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde 1000 tane Tarım Kredi Kooperatif marketi açılması talimatı verdi.

Yeter mi? Bence 1000 tane döviz büfesi, 1000 tane oto galerici, 1000 tane benzinci açarsak, başlarına da 1000 Ali'yi getirirsek hepsinin fiyatı düşer. Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?

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Cari açığı düşür, dövizi kontrol altına al, faizleri ayarla kim uğraşacak bunlarla? Şak diye aç 1000 tane market, bitir işi…

Faiz sebep, enflasyon sonuç mantığından hareket ederek market adedinin artmasıyla fiyatların düşeceğini sanmak gayet normal… Sahi ülkede market sıkıntısı mı var? Yoksa marketten ürün alacak parayı bulamıyor mu insanlar…

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Marketler, fiyat zincirinin son halkası… Ürünün tüketiciyle buluşma noktası… Diğer yandan serbest piyasa ekonomisinde isteyen malını istediği fiyattan satar. Bunu anlamadılar!

Rekabet Kurumu bunun için var. Devletin ilgili organları ancak rekabete aykırı ve tekel oluşturacak uygulama var mı diye kontrol edebilir.

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Dönsünler, daha önce bunu denemiş olan Venezuela'ya baksınlar. Ülkenin baskıcı rejimi bunun bire bir aynısını denedi… Zabıta baskınları, fiyatları belirleyip marketleri zorlamalar hatta kamu marketleri açıp ucuza satışlar… Hepsini yaptılar.

Ne oldu? Üretici para kazanamayınca üretim durdu. Marketlerde raflar bomboş kaldı. Karneyle yiyecek satılmaya başlandı. Karaborsa patladı… Enflasyon yüzde 20 bine fırladı…

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Muhtemelen şikayet edilen zincir marketlerden daha ucuza mal verileceğinden esnafı ne yapacaksın? Tabutuna son çiviyi çakıp helvasını kavuracaksın.

Enflasyonun gerçekte neden yükseldiğini bilmedikleri için boşa kürek sallıyorlar. Nitekim fiyat artışlarıyla orantılı oy kaybediyorlar. Panik oldular.

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Türk Lirası'nın hızla değer kaybetmesi neticesinde döviz kurlarında yaşanan yükselişle birlikte bütün ithal girdilere zam geliyor. Peki, Türk Lirası neden değer kaybediyor?

O kadar çok sebebi var ki… Başlıcası ülkeyi isminde adalet ve kalkınma kelimeleri geçen bir parti yönetse de ülkede adalet ve kalkınmanın olmaması… Gerisi işin sonrası…