Merkez Bankası Başkanı yılsonunda enflasyonun yüzde 14.1'e düşeceğini açıkladı. Aslında uzun uzun anlattı ama o kadar sıkıcıydı ki dinlerken içim kabardı…

Anladığım kadarıyla Erdoğan'ın temmuz-ağustos aylarında beklediği faiz indirim işi yattı. Şahsen bütün hesaplarımı ülkeyi yöneten kişinin bu demecine güvenerek yapmıştım. Kim karşılayacak zararımı?

Bulmuşun başkanı yapıştıracaksın soruyu… Rezervler ne oldu? Enflasyon dediğin bitmiş maçın sonucu… Açıklanana inananı yok ki ciddiye alsınlar sunumu…

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Peki, ne yapacaksın? Dört ön koşulu var. İlki Merkez Bankası'nı bağımsız kılacaksın. Canın sıkıldıkça başkanını kovmayacaksın.

Bu pek mümkün değil… Boşuna mı geldi başkanlık sistemi… “Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek” diyen kimdi? Ekonominin aktörleri değişti jönü hep aynı kişi… Yürümez bu kaptanla bu gemi…

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İkincisi… Maliye politikalarını disiplin altına alacaksın. Başkan, “Enflasyonu bastırmak için yalnız kaldık” dedi… Sitem etti. Yalnız bıraktıysa kovar yakında!

İktidar abuk sabuk yerlere para harcasın… Saçma sapan kararlar alsın. Krediler dağıtsın… İhaleleri paylaştırsın. Ekonomi taklaya gelince de suçu başkasına atsın.

İki önceki başkan Murat Uysal sarayı memnun etmek için yanlış olduğunu bile bile 9 toplantı üst üste faiz indirdi. Yüzde 24 olan faizi yüzde 8.25'e kadar çekti. Hız felaket getirdi! Tekmeyi yedi…

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Üçüncüsü… Finansal sistemini güçlendireceksin.

Türkiye, ekonomide ilk yangın çıkabilecek ülke olarak nitelendirilirken, dünya çapında en kırılgan ekonomiye sahip ülke olarak ilan edilirken bunu başaramazsın. Batık kredi miktarının dahi bilinmediği bir ortamda ne yapacaksın?

Tablonun bugünden yarına değişmeyeceği gerçeğini dikkate alırsak yabancı parayı çekmek için ülkenin cazip bir hikayesi olması gerekir ki finansal sistem güçlensin… Bizim hikayemiz Titanik gibi…

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Dördüncüsü… Diğer parasal değişkenlere karışmayıp serbest piyasayı hayatta tutacaksın. Yok efendim faizi düşürürken dövizi de baskılayayım dersen bir süre sonra ikisinin de artması kaçınılmazdır. Sarayın kobay faresi Merkez Bankası umarım bunu artık anlamıştır.

Kuvvetle muhtemel geçen yıl doları 6.85 lira civarında, faizi yüzde 10'un altında tutayım derken, 30 milyar dolar rezerv satıp ikisini de fırlatma ahmaklığından artık ders almıştır.