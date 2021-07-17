Yeni dizi: Yutuş TRT

Diriliş, uyanış, yükseliş, dikiliş gibi dandik gaz veren dizilerin yanı sıra AKP propagandasına harcanmak üzere TRT'ye ödenen vergiler inanılmaz boyutlara ulaştı.

Geçen yıl millet salgında parasızlıktan kırılırken, TRT cebine elektrik payından 1 milyar 215 milyon lira, bandrolden ise 2 milyar 620 milyon lira koydu. Toplamda 3 milyar 835 milyon lira savruldu. Hepimiz Euro ile kazanıyoruz ya… 2020 yılından geçerli olmak üzere, yeni bandrol ücretleri Euro ile belirlendi.

★★★

Bence Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği de bandrol bastırıp pay talep etmeli. İnternete girmenin TRT ile ilgisi neyse, damızlık sığır yetiştiricileri daha az değildir. Hiç değilse toplanan paralarla ülkede belki sığır yetişir.

Yanlış anlaşılmak istemem. Kurum elektrik payı veya bandrol ücretlerinden para almasın demiyorum. Komple kapatılsın, TRT diye bir kanal olmasın diyorum.

★★★

Hâlâ TRT'yi savunan insanların olması… Ne bileyim, bunca yıl körü sevsen gözleri açılırdı. Bulmuş parayı harcamasın mı?

TRT'nin nereye, ne kadar harcama yaptığı soruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TRT'nin harcamalarının “ticari sır” olduğunu açıkladı. Paranın nereye harcandığını açıklamadı!

★★★

Bana elektrik abonelerinden TRT payı alınmasına dair bir tane bahane uydursanıza… Kimlerin cebine akıyor bu para? Yazlık sarayı savunarak göze girip yönetime atanan yandaş maaşlarına…

Yahu bu kanal, İstanbul seçimlerinde AKP daha fazla ezilmesin, üç beş oy gelsin diye parti çıkarları için Osman Öcalan ile röportaj yapıp “Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur” dedirtti…

Yayında terörist mektubu okudu… Sonra da çıkıp yerli, milli, şehitler diye maval okudu. Neyi anlatıyorsunuz?

★★★

Kamu televizyonu bir partinin özel yayın organı gibi çalışacak. O parti kendine muhalif kim varsa terörist, mihrak ilan edecek. TRT de o mihraklardan para toplayıp yayın yapacak!

Cumhuriyet Bayramı akşamında günün anlam ve önemine binaen, aralarına uzak mesafeler girse de kalpleri hep yan yana olan Saras ve Kumud'un yüreklere dokunan aşk öyküsünü anlatan 2013 yılı Hint yapımı filmi koydular. O kadar duyarlılar.

★★★

Kurum, değirmen gibi para öğütüyor. Sivilceye sürülecek kadar da fayda sağlamıyor. “Madem parasını veriyoruz, neden seyretmiyoruz?” diye düşünmeyin. Hiç değilse Osmanlı tarihini yanlış öğrenmeyin.

İşe alımlarda torpilin kralı dönüyor. TRT'nin 380 kişilik kadro için 8 ayrı branşta açtığı yazılı sınavda birinci olanların hiçbiri işe alınmadı. İşsizim deme, arkadaşlarını gözden geçir. Liyakatin, yeterliliğin, çalışmanın bir önemi yok bu ülkede…

★★★

Kurum kara delik gibi… Baktılar, olmayacak, TRT için bir yasa çıkarttılar, içine ne varsa kattılar. Nasıl da uyanıklar! “İnternet üzerinden yayın alan” tabirini de araya kaynattılar.

Sadece telefon ve bilgisayarların internete bağlandığını düşünüyorsunuz ama gelecek 10 yıl içinde evinizde bu haracın kesileceği en az 15 cihaz olacak. Kim bilir kaç yandaş kaçıncı maşını alacak…